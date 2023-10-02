2023-10-02 14:28:23 Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin
Aralarında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğu beş milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye sunuldu. Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan dahil dört milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM başkanlığına sunuldu. Diğer üç isim ise Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan. Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.