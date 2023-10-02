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Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin

2023-10-02 14:28:23
Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin

Aralarında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğu beş milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye sunuldu. Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan dahil dört milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM başkanlığına sunuldu. Diğer üç isim ise Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan. Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.

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Foto - Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

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Foto - Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin

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