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Otomotiv
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Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

2023-07-12 08:21:14
Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

İstanbul'da bir galerici ile aracını satmak isteyen vatandaş, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık oyununun kurbanı oldu. Pendik'teki galerici Sercan S.'yi arayan Cuma Ö., daha önce de kendisinden araç aldığını belirtip bu kez aracını satmak istediğini söyledi ve görevde olduğunu ileri sürerek kuzeni Emre K.'nin geleceğini söyledi. Emre K.'ye ise, "Sizden aracınızı alacağım ama görevdeyim. Aracı Pendik'teki kayınpederim görüp alacak" dedi. Sercan S. ile Emre K., kurulan tezgahtan habersiz noterde alım satım yaptı. Aracını satmak için el sıkışan Emre K., hesabına para gelmeyince oynanan oyun ortaya çıktı.

#1
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Pendik'te otomobil alım satım işi yapan Sercan S.(35) ve kendi aracını satmak için internete koyan Emre K, akıl almaz dolandırıcılık oyununun iki mağduru oldu.

#2
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Birbirlerini tanımayan ikilinin yolları, kendisini Hakkâri'de asker olarak tanıtan Cuma Ö'nün planladığı dolandırıcılık tezgâhıyla kesişti.

#3
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Başlarına geleceklerden habersiz bir arabanın peşinden sürüklenen ikiliden biri araç satmak biri ise almak istedi. Ancak her iki talihsiz adam da parayı Cuma Ö'ye kaptırmış oldu.

#4
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

GALERİCİNİN ARAÇ HEYECANI KURSAĞINDA KALDI Yaklaşık 1 yıl önce galeri dükkânı olan Sercan S'nin telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucunda kendisini Hakkâri'de asker olarak tanıtan Cuma Ö.(29) vardı.

#5
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Cuma Ö'nün "Daha önce sizden araç almıştım, şimdiyse aracımı satmak istiyorum" sözleriyle heyecanlanan Sercan S, aracı görmek istedi.

#6
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

NOTER MASASINDA ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİLER Bir süre sonra dükkana gelen Emre K'nin getirdiği aracı beğenen Sercan S, aracı satın almaya karar verdi. Birlikte notere giden ikili, dakikalar içinde hayatlarının şokunu yaşadı.

#7
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Sercan S, Cuma Ö'nün araca biçtiği 300 bin lirayı Cuma Ö'nün hesabına atınca Emre K., para almadığını söyleyerek aracı devretmedi. Dolandırıldıklarından habersiz noterde tartışmaya başlayan ikili, acı gerçeği ise Cuma Ö. ile yaptıkları telefon görüşmelerini paylaştıklarında öğrendi.

#8
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

BİRİSİNİ KUZEN BİRİSİNİ KAYINPEDER OLARAK TANITMIŞ İddiaya göre Cuma Ö, Sercan S'yi kandırdığı gibi Emre K'yı da arayarak internetteki satılık aracını almak istediğini, ancak aracı Hakkâri'de uzman çavuş olarak çalıştığından kendisinin göremeyeceğini, bu nedenle Emre K'nın aracı Pendik'te galericilik yapan kayınpederine gösterebileceğini ve kayınpederinin beğendiği takdirde ödemenin kendisi tarafından yapılacağını söyledi.

#9
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

300 BİN LİRASINDAN OLAN GALERİCİ SOLUĞU SAVCILIKT ALDI Cuma Ö. tarafından farklı şekillerde dolandırıldıklarını anlayan galerici Sercan S. ve aracını satılığa koyan Emre K., olayın ardından soluğu savcılıkta aldı.

#10
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Cuma Ö'nün savunmasıysa pes dedirtti. Aslında Gaziantep'te yaşadığını söyleyen şüpheli adam, "Sercan S'yi tanımıyorum ama para benim hesabıma geldi.

#11
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

3 hafta önce ismini bilmediğim "Kara Ayaz" isimli sosyal medya hesabından bana ulaşıp bankalarda hesap açarsam bana yüzde 5 ile yüzde 10 arasında komisyon parası verileceği söylendi.

#12
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Ancak bu hesaplara kim tarafından ve ne kadar para geldiğini bilmiyorum" diyerek suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

#13
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

YALAN MAKİNESİ SÖZDE ASKERE 5 YIL HAPİS İSTEMİ Savcılık, duyanları hayrete düşüren dolandırıcılık olayıyla ilgili hazırladığı iddianamede, dosyadaki tarafların uzlaşamadığını, bu nedenle mevcut delil durumu değerlendirildiğinde şüpheli Cuma Ö'nün üzerine atılı suçu işlediğini vurguladı.

#14
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Her iki adamı farklı şekillerde kandırarak dolandırıcılık ağına düşüren şüpheliye "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

#15
Foto - Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

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