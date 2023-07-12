Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

İstanbul'da bir galerici ile aracını satmak isteyen vatandaş, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık oyununun kurbanı oldu. Pendik'teki galerici Sercan S.'yi arayan Cuma Ö., daha önce de kendisinden araç aldığını belirtip bu kez aracını satmak istediğini söyledi ve görevde olduğunu ileri sürerek kuzeni Emre K.'nin geleceğini söyledi. Emre K.'ye ise, "Sizden aracınızı alacağım ama görevdeyim. Aracı Pendik'teki kayınpederim görüp alacak" dedi. Sercan S. ile Emre K., kurulan tezgahtan habersiz noterde alım satım yaptı. Aracını satmak için el sıkışan Emre K., hesabına para gelmeyince oynanan oyun ortaya çıktı.