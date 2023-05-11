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Aktüel
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Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

2023-05-11 23:24:39
Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki tırın dorse lastikleri alev alarak yandı.

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Foto - Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

Olay, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi.

#2
Foto - Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

Karabük istikametine giden Cihan Erdoğan, idaresindeki 06 FS 0963 plakalı cam tozu yüklü tırın dorse lastikleri aşırı ısınma nedeniyle yanmaya başladı. Durumu fark eden Erdoğan, tırı yol kenarında durdurup yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

#3
Foto - Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

Diğer sürücülerde yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

#4
Foto - Seyir halindeki tırın tekerleri yandı

Cihan Erdoğan, "Lastikler ısındıktan sonra tutuştu. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama fayda etmedi" dedi.

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