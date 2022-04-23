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Türkiye
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Seyir halindeki otobüs alev aldı

2022-04-23 15:59:34
Seyir halindeki otobüs alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi.

Yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

#3
Foto - Otobüste hasar oluşurken, yolcular bölgeye gönderilen başka otobüse aktarıldı.

Otobüste hasar oluşurken, yolcular bölgeye gönderilen başka otobüse aktarıldı.

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