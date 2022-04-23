2022-04-23 15:59:34 Seyir halindeki otobüs alev aldı
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otobüste hasar oluşurken, yolcular bölgeye gönderilen başka otobüse aktarıldı.
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