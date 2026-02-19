Şeyh Nazım Kıbrısi'nin kritik uyarısı tekrardan gündem oldu! Bu 29 günü ganimet bilin, fırsatı kaçırmayın
Kıbrıslı Türk mutasavvıf Şeyh Nazım Kıbrısi'nin 11 ayın sultanı Ramazan'la ilgili yaptığı uyarılar tekrardan gündem oldu.
Ramazan ayının Müslümanlar için fırsat ayı olduğunu ifade eden Şeyh Nazım Kıbrisi yapılması gerekenleri sıralamıştı. Sosyal medyada yeniden gündem olan konuşmasında Şeyh Nazım Kıbrısi şunları söylüyor: "Ramazan, ümmet-i Muhammed’e Cenab-ı Hakk’ın en büyük ihsanıdır. Oruç tutan kul, nefsini kırar; nefsini kıran Rabbine yaklaşır. Oruç, sadece yemekten içmekten kesilmek değildir. Oruç, gözün orucu, dilin orucu, kalbin orucu ile tamam olur. Ramazan ayı rahmet ayıdır.
Kapılar açılır, şeytanlar bağlanır. Fırsatı kaçıran, kendi kaybeder. Ramazan’da yapılan küçük bir amel, başka zamanda yapılan büyük amelden üstündür. Bu ayı gafletle geçirmeyiniz Ramazan, müminleri bir sofrada toplar; kalpleri birleştirir. İftar sofrası muhabbet meclisidir.
Kıbrısi'nin bir sohbetinde Ramazan ayıyla ilgili yaptığı uyarılar ise şu şekilde: Ey müminler! Ramazan ayı, Cenab-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e en büyük ihsanıdır. Bu ay, rahmettir, mağfirettir, kurtuluştur. Ramazan, nefsin terbiyesi için gönderilmiş bir ilahi mekteptir. Oruç, sadece aç kalmak değildir. Eğer oruç yalnız açlık olsaydı, fakirlerin hali zaten ibadet olurdu. Oruç; nefsin dizginlenmesidir. Dilini tutacaksın, gözünü haramdan sakınacaksın, kulağını kötü sözden koruyacaksın. Kalbine de sahip olacaksın. Kin tutmayacaksın, haset etmeyeceksin. İşte o zaman oruç hakiki olur.
Ramazan ayında rahmet kapıları açılır, şeytanların şerri bağlanır. Lakin insanın nefsi serbesttir. Asıl mücadele nefs iledir. Nefsini yenen, sultandır. Nefsine yenilen ise esirdir. Ramazan, insana sultan olma yolunu öğretir. Bu ayda yapılan küçük bir amel büyütülür. Bir tesbih, bir sadaka, bir iftar ikramı kat kat yazılır. Onun için bu ayı gafletle geçirmeyiniz. Geceleri ihya ediniz. Teravih namazı, Kur’an tilaveti, zikir ve salavat ile kalplerinizi nurlandırınız.
İftar sofraları yalnız yemek için değildir. İftar, muhabbet içindir. Aynı lokmayı paylaşmak, kalpleri birleştirir. Fakiri gözetmeyen Ramazan’ı anlayamaz. Ramazan, paylaşma ayıdır. Ve biliniz ki Ramazan, insana sabrı öğretir. Açlıkla sabreden, öfkesine de sabreder. Susuzluğa sabreden, dünya hırsına da sabreder. Oruç tutan kul, Allah için tuttuğunu bilir; mükâfatını da yalnız Allah’tan bekler.
Ey insanlar! Ramazan fırsattır. Bir daha erişip erişemeyeceğimiz belli değildir. Her günü ganimet bilin. Kalplerinizi temizleyin, helalleşin, tevbe edin. Çünkü Ramazan, affın en bol olduğu zamandır. Allah bizleri Ramazan’ın hakikatine eren kullarından eylesin.
