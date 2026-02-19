Şeyh Nazım Kıbrısi'nin kritik uyarısı tekrardan gündem oldu! Bu 29 günü ganimet bilin, fırsatı kaçırmayın

Kıbrısi'nin bir sohbetinde Ramazan ayıyla ilgili yaptığı uyarılar ise şu şekilde: Ey müminler! Ramazan ayı, Cenab-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e en büyük ihsanıdır. Bu ay, rahmettir, mağfirettir, kurtuluştur. Ramazan, nefsin terbiyesi için gönderilmiş bir ilahi mekteptir. Oruç, sadece aç kalmak değildir. Eğer oruç yalnız açlık olsaydı, fakirlerin hali zaten ibadet olurdu. Oruç; nefsin dizginlenmesidir. Dilini tutacaksın, gözünü haramdan sakınacaksın, kulağını kötü sözden koruyacaksın. Kalbine de sahip olacaksın. Kin tutmayacaksın, haset etmeyeceksin. İşte o zaman oruç hakiki olur.