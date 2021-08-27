Severek, öperek ölüme terk ettiler!

''İKİ ÇOCUK KÖPEĞİ ALNINDAN ÖPEREK VEDALAŞTI'' Köpeği sahiplenen İrem Aydın’ın 8 aylık hamile olmasına rağmen saatlerce tarlada vakit geçirdiğini söyleyen Nesrin Çiçek, “Dün akşam saat 10 civarında bir gönüllümüz tarafından elektrikli motosiklet veya bisikletli iki gencin küçük ırk bir köpeği bırakarak kaçtığı söylendi. Bunun üzerine biz de araziye gelerek köpeği aramaya başladık. Bir tarafı uçsuz bucaksız tarla bir tarafı ağır vasıtaların geçtiği yol olduğu için küçük ırk için zor bir ortam. Tarlalarda dikenler var. Kedi boyutundaki bir canlının yaşayabileceği bir alan değil. Bizim dernek olarak besleme bölgemiz olduğu için büyük ırk hayvanların çok olduğu bir yer. 15-16 yaşlarında iki çocuğun köpeği alnından öperek vedalaştığını gördük. Çocukların oyuncak gibi aldığı bu canlılardan vazgeçtikleri zaman çevreye savurdukları canlı bir örneğidir. Benim en çok dikkatimi çeken nokta, bir celladın kurbanını severek alnından öptükten sonra ölüme terk etmiş olması. Bıraktıkları yer tamamen ölüm noktası. Bir anne çocuğuna terk etmeyi ve sorumluluklarından kaçmayı öğretirken, diğer tarafta bir anne adayı tarlalarda bu canı kurtarmak için mücadele etti ve yakaladı. Bence günün kahramanı, köpeği yakalayarak sahiplenen anne adayımız” dedi.