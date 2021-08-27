2021-08-27 11:15:44 Severek, öperek ölüme terk ettiler!
Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ESTİM Toptancılar Sitesi yakınlarındaki bir tarlada akşam saatlerinde gerçekleşti. Motosikletle tarlaya gelen iki genç, yanlarında bulunan köpeğin kafasından öptükten sonra severek büyük ırkların yoğun görüldüğü tarlaya bıraktı. Bir süre yoldan geçen araçların sonlanmasını bekleyen gençler, yolun boş kalmasıyla köpeği arkalarında bırakarak gitti. Gençlerin hızla uzaklaştığını fark eden köpek, motosikletin peşinden koşmaya başlasa da onları yakalayamadı.