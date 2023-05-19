SETA raporu rapor yayımladı! Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının gerekçelerini ortaya koydu

- TÜRKİYE'NİN PKK/YPG'YA YÖNELİK ASKERİ OPERASYONLARI SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporun, Suriye'nin, Azez, Afrin, Tel Abyad, Rasulayn bölgelerini de içeren geniş bir saha çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. Acun, PKK/YPG'nin amacının "Türkiye'nin güney sınırlarında İslam dünyası ve Arap dünyasıyla tüm bağını kopartacak bir terör devleti kurma çabası" olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'yi Suriye denkleminden dışarıya çıkartmak amacıyla yapıldığını dile getiren Acun, "Ama Türkiye 15 Temmuz'un hemen akabinde yeni bir güvenlik doktrini oluşturarak, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın siyasi iradesiyle, askeri harekatlara başladı." diye konuştu. Acun, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla, terör örgütünün ABD desteğiyle Afrin'e kadar bir bütünlük oluşturup Doğu Akdeniz'e inmesini engellediğini, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatını gerçekleştirdiğini söyledi. PKK/YPG'nin, Fırat'ın doğusunda yaklaşık 50 bin kilometrelik bir alanın işgalini sürdürdüğünü kaydeden Acun, terör örgütünün burada ülkenin önemli enerji ve su kaynaklarını, tarım havzalarını elinde bulundurduğunu, ABD'nin desteğiyle de "devletleşmeye" çalıştığını aktardı.