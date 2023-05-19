SETA raporu rapor yayımladı! Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının gerekçelerini ortaya koydu

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin finansman kaynaklarının ele alındığı raporda, terör örgütünün gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri ve terör saldırıları da tüm detaylarıyla ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. PKK/YPG'nin Suriye'de halihazırda yaklaşık 50 bin kilometrekarelik alanı işgalini sürdürdüğüne dikkat çekilen raporda, enerji kaynaklarının yüzde 75'ini ve verimli tarım arazileri ile su kaynaklarının önemli bir kısmını elinde tuttuğu belirtildi. Raporda, terör örgütünün ülkenin doğal kaynaklarını tekelinde tutarak kendi ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaya hem de varlığını diğer aktörlere dayatmaya çabaladığı belirtilirken, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nın önemine vurgu yapıldı. Raporun sonuç kısmında Türkiye'nin kapsamlı askeri harekatlara devam ederek "terör örgütünün Suriye'de tamamen topraksızlaştırılmasını sağlaması" gerektiğine işaret edilirken, M4 karayolunun kuzeyinin, özellikle de Aynularab (Kobani) ve Kamışlı bölgelerinin özgürleştirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Türkiye'nin kendi ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik PKK/YPG tehdidini tamamen bertaraf edene kadar Suriye'de askeri varlık göstermesi ve harekatlara devam etmesinin hayati olduğu vurgulandı.