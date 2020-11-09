Ses kaydı nasıl yazıya dönüştürülür? İşte ayrıntılar…

Adım #8: Ses kaydınızın uzunluğuna göre değişen bir sürede ses kaydını yazıya çevirme işlemi tamamlanacak: Ses kaydını ve Sesle Yazma aracını başlattıktan sonra araç, algıladığı tüm kelimeleri yazıya dökmeye başlayacak. Ses kaydınızın uzunluğuna göre değişen bir sürede tüm ses kaydı metne dönüştürülecektir. Adım #9: Olası yazım hatalarını düzeltin: Google Docs Sesle Yazma aracı oldukça maharetli olsa da yine de kusursuz değil. Büyük ihtimalle yazıda pek çok noktalama ve yazım hatası ile karşılaşacaksınız. Ne olursa olsun, bir saatlik bir ses kaydını yazıya dökmekten çok daha kolay bir iş olacaktır. Google Docs ile ses kaydını yazıya çevirme nasıl yapılır sorusunun yanıtı yukarıdaki adımlardan oluşuyor. Uzun ses kayıtlarını tek tek yazıya çevirmek gibi zorlu işlerle uğraşmak istemeyenler için bu yöntem hayat kurtarıcı olacaktır.