2020-11-09 14:19:04 Ses kaydı nasıl yazıya dönüştürülür? İşte ayrıntılar…
Google tarafından kullanıcılarına sunulan döküman hazırlama hizmeti Google Docs (Dokümanlar) üzerinden sesler artık yazıya çevriliyor. Milyonlarca insanın merak ettiği uygulamanın detayları belli oldu. Bir röportaj, konferans, mülakat ya da ders sırasında yazmak yerine ses kaydı almak oldukça kullanışlı bir yöntem. Ses kaydında bulunanları metin haline getirmenin zahmetli olduğu biliniyor. Google’ın döküman hazırlama hizmeti olan Google Docs ile ses kaydını yazıya çevirme işleminin ayrıntıları ortaya çıktı.