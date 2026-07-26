AHBAP vurgununun gizli suç kadrosu! 10 Milyarlık Gölge yönetim

SUÇ MAKİNESİ GİBİ KADRO "Gölge" yöneticilerin suç kayıtları ise dudak uçuklattı. AHBAP'ın eski Genel Sekreterliği yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in, 7 suç kaydı var. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet ve Güveni Kötüye Kullanma Alper Çelik'in ise 7258 sayılı kanuna muhalefetten yasadışı bahis ve şans oyunları ile Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyor. Ayrıca Çelik bedelsiz senedi kullanma suçundan da yargılanıyor. MASAK ve Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, dernek yönetimindeki kritik isimlerin resmi gelirleri ile hesaplarındaki devasa para hareketleri arasında uçurum çıktı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin TL görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar TL giriş ve 1.53 milyar TL çıkış saptandı.