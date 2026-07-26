AHBAP vurgununun gizli suç kadrosu! 10 Milyarlık Gölge yönetim
Deprem sonrası yaklaşık 7 milyar lira bağış toplayan AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmada, derneğin faaliyetlerine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesi sürüyor. Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen AHBAP Derneğiyle ilgili başlatılan soruşturmada, derneğin sabıkalı Haluk Levent tarafından 2021 yılından itibaren nasıl sistemli bir "suç örgütüne" dönüştürüldüğünü deşifre oldu.