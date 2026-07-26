Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'
İsrail'in terör eylemleri nedeniyle Lübnan Avrupa'nın kapısını çaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'in terör eylemleri nedeniyle Lübnan Avrupa'nın kapısını çaldı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin 2026 sonunda dolmasının ardından bölgede kalamaması halinde, Güney Lübnan'daki BM barış gücü misyonunun yerine Avrupa gücü kurulmasını önerdi.
Avn, cuma günü Avrupa Birliği'nin Lübnan Büyükelçisi Sandra De Waele ve Avrupalı diplomatlar heyetiyle yaptığı görüşmede, "Lübnan'ın İsrail sınırı boyunca güvenlik durumunun izlenmesi için önümüzdeki dönemde en iyi seçenek olarak UNIFIL'i görmeye devam ettiğini" söyledi.
Avn, "Gücü korumak için BM Güvenlik Konseyi üzerinden gereken prosedürler nedeniyle bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa, onun yerine geçecek alternatif bir güç kurulabilir." dedi.
Avn, böyle bir gücün Lübnan ordusuna "güney bölgelerini temizleme, patlamamış mühimmatı kaldırma ve İsrail'le üzerinde mutabık kalınan Çerçeve Formülü'nün uygulama aşamasına eşlik etme" konusunda yardımcı olacağını söyledi ve AB üyesi devletlere bunun uygulanmasını destekleme çağrısında bulundu.
Öneri, 1978'den bu yana Güney Lübnan'da faaliyet gösteren UNIFIL'in, BM Güvenlik Konseyi'nin geçen yıl görev süresini kademeli azaltmayla birlikte 2026 sonuna kadar son kez uzatmasının ardından planlanan çekilmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.
Avn ayrıca Avrupa ülkelerini, ABD arabuluculuğunda İsrail'le varılan çerçeve anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye ve İsrail'in anlaşmayı engellemesini önlemeye çağırdı. Bunun "özel olarak güneyde, genel olarak da Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanmasına giden tek yol" olduğunu söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanı, anlaşmanın Güney Lübnan'daki pilot bölgeler merkezli ilk aşamasının, devletin ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmesine imkan sağlamak için zamanla başka bölgelere genişletilmesi gerektiğini belirtti.
MepaNews'in aktardığına göre, Avn ayrıca Lübnan'ın 26 Haziran'da İsrail'le imzaladığı çerçeve anlaşmaya, özellikle de güvenlik ve yeniden imar hükümlerine bağlılığını vurguladı.
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