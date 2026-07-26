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Dünya
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Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

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Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

İsrail'in terör eylemleri nedeniyle Lübnan Avrupa'nın kapısını çaldı.

#1
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin 2026 sonunda dolmasının ardından bölgede kalamaması halinde, Güney Lübnan'daki BM barış gücü misyonunun yerine Avrupa gücü kurulmasını önerdi.

#2
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Avn, cuma günü Avrupa Birliği'nin Lübnan Büyükelçisi Sandra De Waele ve Avrupalı diplomatlar heyetiyle yaptığı görüşmede, "Lübnan'ın İsrail sınırı boyunca güvenlik durumunun izlenmesi için önümüzdeki dönemde en iyi seçenek olarak UNIFIL'i görmeye devam ettiğini" söyledi.

#3
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Avn, "Gücü korumak için BM Güvenlik Konseyi üzerinden gereken prosedürler nedeniyle bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa, onun yerine geçecek alternatif bir güç kurulabilir." dedi.

#4
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Avn, böyle bir gücün Lübnan ordusuna "güney bölgelerini temizleme, patlamamış mühimmatı kaldırma ve İsrail'le üzerinde mutabık kalınan Çerçeve Formülü'nün uygulama aşamasına eşlik etme" konusunda yardımcı olacağını söyledi ve AB üyesi devletlere bunun uygulanmasını destekleme çağrısında bulundu.

#5
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Öneri, 1978'den bu yana Güney Lübnan'da faaliyet gösteren UNIFIL'in, BM Güvenlik Konseyi'nin geçen yıl görev süresini kademeli azaltmayla birlikte 2026 sonuna kadar son kez uzatmasının ardından planlanan çekilmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

#6
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Avn ayrıca Avrupa ülkelerini, ABD arabuluculuğunda İsrail'le varılan çerçeve anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye ve İsrail'in anlaşmayı engellemesini önlemeye çağırdı. Bunun "özel olarak güneyde, genel olarak da Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanmasına giden tek yol" olduğunu söyledi.

#7
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

Lübnan Cumhurbaşkanı, anlaşmanın Güney Lübnan'daki pilot bölgeler merkezli ilk aşamasının, devletin ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmesine imkan sağlamak için zamanla başka bölgelere genişletilmesi gerektiğini belirtti.

#8
Foto - Terörist İsrail sıkıştırınca Avrupa'dan yardım istedi! 'Asker gönderin'

MepaNews'in aktardığına göre, Avn ayrıca Lübnan'ın 26 Haziran'da İsrail'le imzaladığı çerçeve anlaşmaya, özellikle de güvenlik ve yeniden imar hükümlerine bağlılığını vurguladı.

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