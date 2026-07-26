Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek
TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), DİLEK projesiyle havacılık endüstrisinde çığır açacak bir üretim teknolojisini Türkiye’ye kazandırdı. İşte detaylar...
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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), DİLEK projesiyle havacılık endüstrisinde çığır açacak bir üretim teknolojisini Türkiye’ye kazandırdı. İşte detaylar...
"Süper Plastik Şekillendirme" süreci sayesinde uçak gövdelerinde ve uçak motorlarında kullanılan devasa, karmaşık titanyum alaşımlı parçalar artık tek bir operasyonla üretilebiliyor. Geleneksel üretim yöntemlerinin zorlu ve uzun süreçlerini bertaraf eden bu yöntem, parça kalitesini ve dayanıklılığını en üst seviyeye taşırken, üretim verimliliğini de katlıyor. Titanyumun stratejik kullanımı sayesinde havacılık platformları çok daha hafif ve aynı zamanda çok daha mukavim hale geliyor.
DİLEK projesi, Türkiye'nin havacılık sanayiinde "parça üreticisi" konumundan "ileri teknoloji üretim merkezi" seviyesine yükseldiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Artık jet motorları ve gövde yapıları, bu üstün teknolojiyle daha hızlı, daha az maliyetli ve yüksek standartlarda üretilebilecek. Yerli savunma sanayii, bu kabiliyetle dünya devi havacılık şirketleriyle olan iş birliklerinde de elini güçlendirmiş durumda.
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