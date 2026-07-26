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Fenerbahçe'de Amrabat çıkmazı: Yönetim 20 milyon euro istiyor! Avrupa alev alev! Fransa ve İspanya'da 300 binden fazla kişi tahliye edildi Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek AHBAP vurgununun gizli suç kadrosu! 10 Milyarlık Gölge yönetim Kapsam genişledi; ikiden üçe çıkarıldı! 2 bin 160 günle erken emekli olunacak Artık kimseye izin yok: Roketsan kararını verdi, Türkiye çılgınlar gibi üretecek TUSAŞ’tan dev atılım! Gökyüzünün yeni kralı KAAN’dan dünyayı zangır zangır sallayacak haber Kastamonu'da sel felaketi! Devrekani çayı taştı: Evler, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı Kilosu 700 liraya çıktı, ama siparişlere yetişemiyorlar! Sinop’un “mavi altını” peynir ekmek gibi satılıyor Evde saklayanlar aman dikkat: O hata, altınlarınızı anında hurdaya çevirip servetinizi eritiyor
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Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek

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Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), DİLEK projesiyle havacılık endüstrisinde çığır açacak bir üretim teknolojisini Türkiye’ye kazandırdı. İşte detaylar...

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Foto - Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek

"Süper Plastik Şekillendirme" süreci sayesinde uçak gövdelerinde ve uçak motorlarında kullanılan devasa, karmaşık titanyum alaşımlı parçalar artık tek bir operasyonla üretilebiliyor. Geleneksel üretim yöntemlerinin zorlu ve uzun süreçlerini bertaraf eden bu yöntem, parça kalitesini ve dayanıklılığını en üst seviyeye taşırken, üretim verimliliğini de katlıyor. Titanyumun stratejik kullanımı sayesinde havacılık platformları çok daha hafif ve aynı zamanda çok daha mukavim hale geliyor.

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Foto - Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek

DİLEK projesi, Türkiye'nin havacılık sanayiinde "parça üreticisi" konumundan "ileri teknoloji üretim merkezi" seviyesine yükseldiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Foto - Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek

Artık jet motorları ve gövde yapıları, bu üstün teknolojiyle daha hızlı, daha az maliyetli ve yüksek standartlarda üretilebilecek. Yerli savunma sanayii, bu kabiliyetle dünya devi havacılık şirketleriyle olan iş birliklerinde de elini güçlendirmiş durumda.

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