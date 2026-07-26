Türkiye’nin gururu TEI’den havacılıkta devrim! O parçalar artık tek seferde üretilecek

"Süper Plastik Şekillendirme" süreci sayesinde uçak gövdelerinde ve uçak motorlarında kullanılan devasa, karmaşık titanyum alaşımlı parçalar artık tek bir operasyonla üretilebiliyor. Geleneksel üretim yöntemlerinin zorlu ve uzun süreçlerini bertaraf eden bu yöntem, parça kalitesini ve dayanıklılığını en üst seviyeye taşırken, üretim verimliliğini de katlıyor. Titanyumun stratejik kullanımı sayesinde havacılık platformları çok daha hafif ve aynı zamanda çok daha mukavim hale geliyor.