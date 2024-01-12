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Spor
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Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

2024-01-12 23:02:13
Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Sergen Yalçın'ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor’da Gerrit Holtmann ve Zymer Bytyqi de ayrılığın eşiğinde.

#1
Foto - Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Devre arası transfer döneminde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda takviye için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor’da yolların ayrılacağı isimler de belli oluyor.

#2
Foto - Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

İlk olarak Sinan Gümüş’ü Eyüpspor’a gönderen Kırmızı-Beyazlılarda iki futbolcu daha yol ayrımına geldi.

#3
Foto - Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Sezon başında Almanya’nın Bochum takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan Gerrit Holtmann ve Olimpiakos’tan transfer edilen Zymer Bytyqi’nin de ayrılabileceği öğrenildi.

#4
Foto - Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Büyük beklentilerle Bochum’dan kiralanan, ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Filipinlerli futbolcu ayrılığın eşiğine geldi. Bu sezon sakatlığı gerekçesiyle 6 maçta kadroya giremeyen, 6 maçta da süre alamayan Holtmann, Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de 7, Türkiye Kupası’nda da 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 262 dakikada bir gol ve bir asist üretebildi. Takımda gözden düşen Filipinlerli futbolcu, Göztepe’nin radarına girdi. İzmir ekibinin, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak istediği öne sürüldü. Holtmann’ın Antalyaspor’dan ayrılması halinde Bochum ile görüşmelerin başlayacağı da gelen haberler arasında yerini aldı.

#5
Foto - Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Antalyaspor’da ayrılma olasılığı bulunan bir diğer oyuncu Zymer Bytyqi ise ilk devrede faydalı olamadığı için ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle ilk 11’de şans bulan Kosovalı, buna rağmen sosyal medya hesabından yaptığı ‘kum saati’ paylaşımı da dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlılarda devre arasında yolların ayrılacağı futbolcularla ilgili olarak da Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu bekleniyor. Deneyimli teknik adamın henüz raporu vermediği ve yapacağı değerlendirmenin ardından yönetimle bir araya geleceği öğrenildi.

#6
Foto - Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Antalyaspor’da sezonun ilk devresinde süre alamayan Erkan Eyibil’in Keçiörengücü’ne transferi resmiyet kazandı. Yapılan anlaşma gereği 22 yaşındaki orta saha, sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Başkent ekibinin formasını giyecek. Resmi imzaların atılmasının ardından Ankara ekibi, başarılı futbolcunun lisansını da çıkardı. Antalyaspor’dan 3’üncü kez kiralık olarak ayrılan Erkan Eyibil, 2021-2022 sezonunun ikinci devresini Stuttgart 2’de, geçen sezonun ikinci devresini de Gençlerbirliği’nde kiralık olarak geçirmişti. Kaynak: Ajansspor

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