Sergen Yalçın'ı zor günler bekliyor

Antalyaspor’da ayrılma olasılığı bulunan bir diğer oyuncu Zymer Bytyqi ise ilk devrede faydalı olamadığı için ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle ilk 11’de şans bulan Kosovalı, buna rağmen sosyal medya hesabından yaptığı ‘kum saati’ paylaşımı da dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlılarda devre arasında yolların ayrılacağı futbolcularla ilgili olarak da Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu bekleniyor. Deneyimli teknik adamın henüz raporu vermediği ve yapacağı değerlendirmenin ardından yönetimle bir araya geleceği öğrenildi.