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Spor
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Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

2024-03-16 23:15:25
Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

Trendyol Süper Lig'in 30. hafasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1'lik skorla yenilerek 3 puandan oldu.

#1
Foto - Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bünyamin Balcı ile 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa attı. Beşiktaş'ın tek golünü 46. dakikada Ernest Muci kaydetti.

#2
Foto - Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

u sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken Beşiktaş, 46 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Anatlyaspor da sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sergen Yalçın 3 yıl aradan sonra Dolmabahçe'ye geldi

#3
Foto - Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıktı.

#4
Foto - Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı. Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti. Beşiktaş: 1 - Bitexen Antalyaspor: 2 Stat: Tüpraş Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Amartey (Dk. 46 Muleka), Rashica, Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 60 Aboubakar), Semih Kılıçsoy

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Foto - Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Naldo), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 84 Ömer Toprak), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 90 Erdal Rakip), Safuri (Dk. 76 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90 Bytyqi), Buksa

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Foto - Sergen Yalçın eski takımını affetmedi

Goller: Dk. 5 Bünyamin Balcı, Dk. 38 Buksa (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 46 Muçi (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 13 Safuri, Dk. 40 Buksa, Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Gedson Fernandes, Dk. 63 Worrall (Beşiktaş)

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