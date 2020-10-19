Serdar Aziz'den olay sözler: Şerefsiz...

Serdar Aziz, maçın ardından ise şu açıklamayı yaptı: 'Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz.'Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi.'