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Spor
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Serdar Aziz'den olay sözler: Şerefsiz...

2020-10-19 14:14:05
Serdar Aziz'den olay sözler: Şerefsiz...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Serdar Aziz'in hakeme yönelik sözleri olay oldu.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Serdar Aziz'in bir pozisyonda hakeme itirazda bulunurken ettiği hakaretler televizyondan duyuldu.

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Serdar Aziz'in bir pozisyonda hakeme itirazda bulunurken ettiği hakaretler televizyondan duyuldu.

#2
Foto - Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.

#3
Foto - Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz'in hakeme yönelik söylediği sözler tepki çekti.

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz'in hakeme yönelik söylediği sözler tepki çekti.

#5
Foto - Göztepe'nin serbest vuruş kazandığı bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a itiraz eden Serdar Aziz'in ceza sahasında yerini aldıktan sonra 'Nasıl adamsınız siz ya! Şerefsiz köpekler' dediği TV'den duyuldu.

Göztepe'nin serbest vuruş kazandığı bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a itiraz eden Serdar Aziz'in ceza sahasında yerini aldıktan sonra 'Nasıl adamsınız siz ya! Şerefsiz köpekler' dediği TV'den duyuldu.

#6
Foto - Serdar Aziz, maçın ardından ise şu açıklamayı yaptı: 'Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz.'Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi.'

Serdar Aziz, maçın ardından ise şu açıklamayı yaptı: 'Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz.'Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi.'

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