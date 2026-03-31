  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP sayesinde eski haline döndü! Haliç'te iç acıtan görüntüler Endişelilermiş! Avrupa Birliği en iyi bildiği şeyi söyledi BAE devreden tamamen çıktı! Rusya 'Türkiye'ye yönelmeye başladılar' diyerek duyurdu Kosova'yı devirince Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz 'mahalle maçı' grupları gibi olacak cinsten... TB3’e Avrupa’dan dev talip! Türk Siha’sına hayran kaldılar Mersin’de tiksindiren görüntü! Yüzlercesi sahile vurdu Yapay zekaya sordular: Kosova-Türkiye maçının sonucunu açıkladı!
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?
AA Giriş Tarihi:

Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

SETA araştırmacısı ve Hazar Üniversitesi bünyesindeki Yükselen Teknolojiler ve Yapay Zeka Araştırma Merkezi (ETAI) Direktörü Dr. Özdemir, Google'ın TurboQuant duyurusu sonrası RAM ihtiyacının azalacağı beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Google'ın TurboQuant’ı, donanım ihtiyacını azaltması beklenmiyor.

#1
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Google tarafından duyurulan ve yapay zekâ dünyasında teknik bir devrim olarak nitelendirilen TurboQuant uygulaması sonrası RAM üreten şirketlerin hisselerinde yaşanan büyük düşüşler tüm dünyada tartışılmaya devam ediyor. Büyük yapay zekâ modellerinin bellek kullanımını 6 kat azaltması beklenen algoritma ile devasa sistemlerin daha yüksek performansla çalışması bekleniyor.

#2
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SETA araştırmacısı ve ETAI Direktörü Dr. Gloria Shkurti Özdemir, Google'ın "TurboQuant" duyurusu etrafında oluşan spekülasyonların önemli bir kısmının teknik içeriğin tam olarak anlaşılmamasından olduğu kadar Cloudflare Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Prince gibi etkili isimlerin bunu "Google'ın DeepSeek anı" olarak nitelendirmesi gibi abartılı kıyaslamalardan ve piyasa mekanizmalarının bu sinyallere aşırı duyarlılığından kaynaklandığını söyledi.

#3
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

TurboQuant'ın donanım ihtiyacını ortadan kaldıran bir teknoloji değil, büyük dil modellerinde çıkarım sırasında oluşan KV önbelleğini (key-value cache) optimize etmeye yönelik bir vektör kuantizasyon algoritması olduğunun altını çizen Özdemir, "Modelin tamamını değil, bağlam bilgisini geçici olarak depolayan bu önbelleği hedef alır. Bellek gereksinimlerini 6 kat azaltan bir teknolojinin harcamaları da aynı oranda azaltacağı varsayımı ise temelsizdir, zira bellek, veri merkezinin yalnızca bir bileşenidir. Kuantizasyon teknikleri, modellerin daha düşük bit hassasiyetiyle çalışmasını sağlayarak hem inference (çıkarım) maliyetlerini düşürür hem de bellek kullanımını optimize eder. Bu yaklaşım yeni değil, ancak Google’ın burada yaptığı şey bu süreci daha agresif ve verimli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Gloria Shkurti Özdemir, piyasadaki sert reaksiyonun özellikle de RAM üreticilerinin hisselerindeki düşüşün bu noktada biraz abartılı ve kısa vadeli bir yorum olarak değerlendirilebileceğine dikkati çekerek, "Çünkü bu tür teknolojiler 'daha az donanım ihtiyacı' anlamına gelmez. Daha doğru bir ifadeyle 'aynı donanımla daha fazla iş yapılabilmesi' anlamına gelir. Bu da uzun vadede genellikle talebi azaltmaz, aksine genişletir." diye konuştu.

#5
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada kritik olan daha yapısal bir nokta var, yapay zeka piyasaları şu anda çok yüksek beklentiler ve narratifler üzerinden hareket eden, oldukça hassas bir yapıya sahip. Bunu yakın zamanda DeepSeek’in model duyurusunda da gördük ve şimdi TurboQuant ile benzer bir durum tekrarlandı. Teknik gelişmenin kendisinden ziyade, piyasa bu gelişmeleri 'mevcut iş modellerini veya donanım talebini nasıl etkiler?' sorusu üzerinden fiyatlıyor. Bu da özellikle yarı iletken ve bellek gibi sektörlerde orantısız ve ani fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Ayrıca şunu da vurgulamak önemli, yapay zeka tarafında sürekli ilerleme var, ancak piyasanın beklentisi genelde büyük, paradigma değiştirici sıçramalar yönünde. Bu nedenle bu tür duyurular, gerçek etkilerinden bağımsız olarak, 'büyük kırılma olabilir' algısını tetikleyerek kısa vadeli volatilite yaratıyor."

#6
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Dünyada uzun zamandır devam eden RAM krizi ile ilgili bilgiler veren Özdemir, krizin tek bir nedene indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir mesele olduğunu belirtti.

#7
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Özdemir, bunun en temel nedenlerden birinin yapay zeka uygulamalarının ve özellikle büyük dil modellerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bellek talebinde yaşanan keskin artış olduğuna değinerek, "Bu sistemler yalnızca işlem gücü değil, aynı zamanda yüksek bant genişliğine sahip bellek gerektiriyor ve bu da mevcut üretim kapasitesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor." dedi.

#8
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Bunun yanında yarı iletken üretiminin son derece maliyetli ve esnekliği sınırlı bir alan olduğuna vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti: "Yeni üretim tesislerinin devreye alınması yıllar alıyor. Dolayısıyla talep hızla artarken arz aynı hızda genişleyemiyor. Jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri kısıtları da bu tabloyu daha kırılgan hale getiriyor. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında veri merkezleri ve yapay zeka sektörü geliyor. Bununla birlikte yarı iletken üreticileri, tüketici elektroniği ve otomotiv gibi sektörler de artan maliyetler ve arz baskısı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş durumda.

#9
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Bu noktada daha derin bir yapısal meseleye de değinmek gerekir. Uzun yıllar boyunca teknolojik ilerlemenin temel çerçevesini belirleyen Moore Yasası, yani transistör yoğunluğunun düzenli olarak artması, fiziksel sınırlarına yaklaşmakta ve yavaşladığı giderek daha geniş bir kesim tarafından kabul görmektedir. Buna karşılık yapay zeka tarafında hem hesaplama hem de bellek ihtiyacı çok daha hızlı büyüyor. Yani donanım tarafındaki ilerleme ile talep artışı arasında bir uyumsuzluk oluşmuş durumda. Bu da RAM krizini geçici bir arz sorununun ötesine taşıyarak daha yapısal bir gerilime dönüştürüyor."

#10
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Özdemir, krizle ilgili kısa vadede dalgalanmaların devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek, orta ve uzun vadede üretim kapasitesindeki artışlar, daha verimli model tasarımları ve yeni bellek teknolojilerinin devreye girmesiyle daha dengeli bir yapının oluşacağının altını çizdi.

#11
Foto - Google, TurboQuant’ı duyurdu! Donanım ihtiyacı azalacak mı?

Gloria Shkurti Özdemir, "Bununla birlikte verimlilik artışlarının genellikle talebi azaltmak yerine artırdığı düşünüldüğünde, bu krizin tamamen ortadan kalkmasından ziyade daha yüksek bir talep seviyesinde yeniden şekillenmesi daha olası görünüyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şara'ya Almanya'da sürpriz
Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için Berlin'de destek gösterisi yapıldı.

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"
Gündem

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyl..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
ABD'den İsfahan'a büyük saldırı!
Dünya

ABD'den İsfahan'a büyük saldırı!

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran, İsfahan ve Zencan'da büyük patlama sesleri duyuldu.

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor
Dünya

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede terör devleti İsrail'in merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte si..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23