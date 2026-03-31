Altın avcılarının uğrak noktası: Leğenini kapan o ile akın ediyor!

KIRINTI MADENCİLİĞİNE 8 YIL ÖNCE BİREYSEL OLARAK BAŞLADI Yaklaşık 8 yıl önce kırıntı madenciliğe bireysel olarak başladığını ifade eden Irgatcı, "Daha sonra insanlar 'Derede altın nasıl aranır, bu işin yöntemi nedir?' diye sormaya başladı. Bu talepler üzerine 6 yıl önce küçük etkinlikler düzenlemeye başladım. Zamanla katılım arttı, Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeye başladı. Sadece altın aramak değil, aynı zamanda bu işin yasal boyutlarını öğrenmek de insanların en çok merak ettiği konular arasında. Biz de bu yüzden her yıl bir ya da iki kez bu tür organizasyonlar yaparak hem uygulama hem de bilgi paylaşımı sağlıyoruz" diye konuştu.