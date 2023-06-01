Seralara saldıran bulundu!

Doğaya et parçası bırakmalarına rağmen seralarına dadanmayı bırakmayan çakallardan kurtulmaları için yetkililerden yardım isteyen Onu Ürker de, “Bu günlerde salatalığın satışından iyi para kazanıyoruz. Ancak salatalıkları istediğimiz gibi toplayamıyoruz. Çünkü çakallar parçalıyor. Onları öldürmek istemiyoruz. Çakal kardeş bizim yakamızı bırak” diye seslendi.