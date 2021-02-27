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Siyaset
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Şentop, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

2021-02-27 15:29:52
Şentop, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset yaptığını belirterek, "Özellikle Milli Görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye'yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle her zaman anıyoruz." dedi.

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Foto - Vefatının 10. yılında kabri başında dua ettiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hem akademisyen olarak hem de sivil toplum kuruluşları ve siyasetteki görevleriyle Türkiye'ye büyük hizmetler etmiş, büyük emekler vermiş biri olduğunu belirten Mustafa Şentop,

Vefatının 10. yılında kabri başında dua ettiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hem akademisyen olarak hem de sivil toplum kuruluşları ve siyasetteki görevleriyle Türkiye'ye büyük hizmetler etmiş, büyük emekler vermiş biri olduğunu belirten Mustafa Şentop, "Hizmetleri sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiştirdikleri insanlarla ve Türkiye'ye sunmuş olduğu ufukla, projelerledir. Aynen isminde olduğu gibi necmüddindir, yani dinin yıldızıdır." diye konuştu.

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Foto - Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset yaptığını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset yaptığını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu: "Kendisi çok parlak bir akademisyendir. Türkiye'de eğer kendi alanında akademisyen olarak veya onun bir uzantısı olarak iş hayatında çalışmış olsaydı çok büyük, parlak başarılar şahsı için elde edebilirdi. Ama bu kişisel özelliklerini ve bu ikbali, bu imkanları inandığı dava uğruna feda etmeyi, bu yolda gayret göstermeyi tercih etmiştir. Kendisinin jenerasyonuna baktığımızda yine rahmetli Ecevit, Demirel, Türkeş, birlikte siyaset yapmışlardır. Ancak o dönemde Necmettin Erbakan'ın siyaset olarak, yapacağı alan olarak seçmiş olduğu alan Türkiye'de zor bir alandı. Bu alanda siyaset yapabilmek için büyük bir öz güvene sahip olmak, kararlılığa sahip olmak, hiçbir zaman düşmeyen, azalmayan bir morale sahip olmak, bir davaya adanmış olmak gerekirdi. Bütün bu vasıflar o zor zamanda yalnız başına baştan çıkmış olduğu bir yolda kendisiyle beraber birçok arkadaşı, daha sonra da kendisinin yetiştirmiş olduğu birçok siyasetçi bu yolda yürümüştür. Bu zor zamanlarda siyaset yapmanın, özellikle Milli Görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye'yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle her zaman anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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Foto - Şentop'a, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

Şentop'a, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

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