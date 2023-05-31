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Yaşam
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Seneler sonra ortaya çıktılar

2023-05-31 19:41:45
Seneler sonra ortaya çıktılar

Uzun yılların ardından geçtiğimiz sene görüntülenen telli turnalar yine aynı yere geldi.

#1
Foto - Seneler sonra ortaya çıktılar

Amasya’da uzun yıllar sonra ilk defa geçen yıl görülmesiyle kuş gözlemcilerini heyecanlandıran telli turna çifti bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı. Türkülere konu olan telli turnaların Afrika’dan birlikte uçup geldikleri yavrusu da görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü geçen yıl doğan yavru turnanın fotoğrafını paylaştı.

#2
Foto - Seneler sonra ortaya çıktılar

“Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda Amasya’da telli turna kuşunun önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışmasının Avcılık ve Yaban Hayatı Şubesi ekibi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Kuluçka döneminde olan telli turnalar ve önceki yılın yavrusu izlendi.

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