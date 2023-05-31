2023-05-31 19:41:45 Seneler sonra ortaya çıktılar
Uzun yılların ardından geçtiğimiz sene görüntülenen telli turnalar yine aynı yere geldi.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar
Uzun yılların ardından geçtiğimiz sene görüntülenen telli turnalar yine aynı yere geldi.
Amasya’da uzun yıllar sonra ilk defa geçen yıl görülmesiyle kuş gözlemcilerini heyecanlandıran telli turna çifti bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı. Türkülere konu olan telli turnaların Afrika’dan birlikte uçup geldikleri yavrusu da görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü geçen yıl doğan yavru turnanın fotoğrafını paylaştı.
“Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda Amasya’da telli turna kuşunun önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışmasının Avcılık ve Yaban Hayatı Şubesi ekibi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Kuluçka döneminde olan telli turnalar ve önceki yılın yavrusu izlendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23