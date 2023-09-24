Sen var ya adamın dibisin! Bu adamı Türkiye’ye getirip alnından öpmek lazım

İşte Dossey'in BM toplantısına damga vuran konuşmasından satır başları: "Afrika ve Küresel Güney halkları kendilerini aşağılanmış ve insanlıktan çıkarılmış hissettikleri için hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Bazen kendilerine 'siz kim oluyorsunuz da bizim insanlığımızı bu şekilde küçümsüyorsunuz' diye soruyorlar. Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde hor görüyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde aşağılıyorsunuz?