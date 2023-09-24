2023-09-24 12:46:55 Sen var ya adamın dibisin! Bu adamı Türkiye’ye getirip alnından öpmek lazım
BM Genel Kurulu'nda Avrupalılara had bildiren Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, kendilerini küçümseyen batıdan bıktıklarını ve Afrika'nın efendiye değil ortağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu devam ediyor. Liderler ve ülke temsilcileri Genel Kurul'a hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde konuşma yaptığı kürsüye, Afrika ülkesi Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey çıktı.