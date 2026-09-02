Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı
Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin merkez sağcı adayı Edouard Philippe, aşırı sağcıların seçimleri kazanmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifinin anayasaya aykırı olacağını ifade etti. Müslüman vatandaşlarla karşı karşıya gelmek istemediğini dile getiren Philippe, başörtüsü yasağına ilişkin teklifin "tehlikeli" ve "gayrimeşru" olduğunu, ülkede uygulanamayacağını söyledi.