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Dünya
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Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

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AA Giriş Tarihi:

Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin merkez sağcı adayı Edouard Philippe, aşırı sağcıların seçimleri kazanmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifinin anayasaya aykırı olacağını ifade etti. Müslüman vatandaşlarla karşı karşıya gelmek istemediğini dile getiren Philippe, başörtüsü yasağına ilişkin teklifin "tehlikeli" ve "gayrimeşru" olduğunu, ülkede uygulanamayacağını söyledi.

#1
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin merkez sağcı adayı Edouard Philippe, aşırı sağcıların seçimleri kazanmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifinin anayasaya aykırı olacağını ifade etti.

#2
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağcı Ufuklar partisinin adayı Philippe, konuk olduğu France Inter radyosunda aşırı sağcıların seçimi kazanmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifini değerlendirdi.

#3
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Philippe, "Ben başörtüsü takılmasıyla ilgili iyi hissetmeyebilirim. Ancak bu (başörtüsünün) yasaklanması gerektiğini söylediğim anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin seçimleri kazanması halinde başörtüsünü kamusal alanda yasaklamaya yönelik olası teklifin anayasaya aykırı olacağını kaydeden Philippe, bu teklifin içeriği bakımından "skandal" teşkil edeceğini vurguladı.

#5
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Philippe, Müslüman vatandaşlarla karşı karşıya gelmek istemediğini dile getirerek, başörtüsü yasağına ilişkin teklifin "tehlikeli" ve "gayrimeşru" olduğunu, ülkede uygulanamayacağını değerlendirdi.

#6
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Bu teklife karşı çıktığını ifade eden Philippe, din özgürlüğünün cumhuriyet ilkelerinin bir parçası olduğunu savundu.

#7
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü kullananlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.

#8
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Tanguy'nin bu açıklamaları kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor. Aşırı sağcı parti, seçimi kazanması halinde, başörtüsü yasağını referandumla geçirmeyi planlıyor.

#9
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.

#10
Foto - Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı

İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimlerde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.

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