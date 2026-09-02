80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

"Kısa sürede çok şey başardık ancak henüz tüm potansiyelimize ulaşmış değiliz" Yolculuklarının henüz erken aşamalarında olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Bilgen, şunları kaydetti: "Kısa sürede çok şey başardık ancak henüz tüm potansiyelimize ulaşmış değiliz. Bu bilinç, yatırımlarımızı ve hedeflerimizi beslemeye devam ediyor. Geçen yıl içinde birçok önemli kilometre taşına ulaştık. Yeni İGA-JETEX Premium Yolcu Terminali'mizi açarak premium yolculara hizmet sunma kapasitemizi güçlendirdik. Kendi güneş enerjisi tesislerimizde ürettiğimiz enerjiyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığımızı pekiştirdik. Ayrıca, dördüncü pistimizin hizmete alınması için hazırlanıyoruz." Bilgen, hiçbir havalimanının tek başına başarıya ulaşamayacağına işaret ederek, havacılığın en büyük güçlerinden birinin işbirliği olduğunun altını çizdi.