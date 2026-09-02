80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla İstanbul'da başladı. 80 ülkeden 800'ün üzerinde havalimanı yöneticisi, sektör temsilcisi ve üst düzey profesyonel bir araya geldiği zirvede, havalimanı deneyiminin geleceğine yönelik uygulama ve yaklaşımlar ele alınırken, dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri, teknoloji ve ekipman tedarikçileri ile sektör düzenleyicileri görüş alışverişinde bulunuyor.