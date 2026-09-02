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Ekonomi
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80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla İstanbul'da başladı. 80 ülkeden 800'ün üzerinde havalimanı yöneticisi, sektör temsilcisi ve üst düzey profesyonel bir araya geldiği zirvede, havalimanı deneyiminin geleceğine yönelik uygulama ve yaklaşımlar ele alınırken, dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri, teknoloji ve ekipman tedarikçileri ile sektör düzenleyicileri görüş alışverişinde bulunuyor.

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Foto - 80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Şişli'de bir otelde organize edilen zirvenin resmi açılış programında konuşan İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zirvenin havacılık sektörü için önemli bir dönemde gerçekleştirildiğini, bu yıl sektörün dayanıklılığını bir kez daha hatırlattığını aktaran Bilgen, "Jeopolitik gerilimler ve küresel çatışmalar, havalimanları ve hava yolu şirketleri için ciddi operasyonel zorluklar yarattı. Havacılık, emniyet ve güvenliği daima önceliklendirmekle birlikte uyum sağlama, işbirliği yapma ve hayati küresel bağlantısallığı sürdürme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

#2
Foto - 80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

Bilgen, havalimanı deneyimi temasının müşteri hizmetlerinin ötesine geçtiğini ifade ederek, "Bugün bu kavram, teknolojiyi, erişilebilirliği, sürdürülebilirliği, çalışan bağlılığını ve kurumsal kültürü kapsamaktadır. Havalimanları, insanların yolculuklarının her aşamasını nasıl deneyimlediğini düşünürken verimliliğin de önceliklendirmesi gerektirmektedir. İGA İstanbul Havalimanı olarak operasyonel mükemmellik ile müşteri deneyiminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz. Her karar nihayetinde yolcular, çalışanlar ve paydaşlar için yarattığı değerle değerlendirilmelidir." diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nın 2019'daki açılışından bu yana hızla dünyanın önde gelen küresel merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bilgen, İstanbul'dan Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'yu birbirine bağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

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Foto - 80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

"Kısa sürede çok şey başardık ancak henüz tüm potansiyelimize ulaşmış değiliz" Yolculuklarının henüz erken aşamalarında olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Bilgen, şunları kaydetti: "Kısa sürede çok şey başardık ancak henüz tüm potansiyelimize ulaşmış değiliz. Bu bilinç, yatırımlarımızı ve hedeflerimizi beslemeye devam ediyor. Geçen yıl içinde birçok önemli kilometre taşına ulaştık. Yeni İGA-JETEX Premium Yolcu Terminali'mizi açarak premium yolculara hizmet sunma kapasitemizi güçlendirdik. Kendi güneş enerjisi tesislerimizde ürettiğimiz enerjiyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığımızı pekiştirdik. Ayrıca, dördüncü pistimizin hizmete alınması için hazırlanıyoruz." Bilgen, hiçbir havalimanının tek başına başarıya ulaşamayacağına işaret ederek, havacılığın en büyük güçlerinden birinin işbirliği olduğunun altını çizdi.

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Foto - 80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, Münih Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jost Lammers ve havacılık sektörünün temsilcilerinin de katıldığı zirve, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam ediyor.

#5
Foto - 80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor

80 ülkeden 800'ün üzerinde havalimanı yöneticisi, sektör temsilcisi ve üst düzey profesyonel bir araya geldiği zirvede, havalimanı deneyiminin geleceğine yönelik uygulama ve yaklaşımlar ele alınırken, dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri, teknoloji ve ekipman tedarikçileri ile sektör düzenleyicileri görüş alışverişinde bulunuyor.

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