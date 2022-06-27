2022-06-27 20:57:27 Selin yıktığı köy havadan görüntülendi!
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2022 taban puanları: 2022 Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması:
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi.
Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü şiddetli yağışlar nedeniyle sel suları altında kaldı.
Yaklaşık 40 hanede vatandaşların mahsur kaldığı köyde sular altında kalan enkaz alanları dron ile havadan görüntülendi.
Köyde bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sedye ile birlikte helikoptere bindirilerek güvenli alana taşındı
İşte selin yıktığı köy...
İşte selin yıktığı köy...
İşte selin yıktığı köy...
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