Selimiye Meydanı modern bir görünüme kavuştu

BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI Bu durum nedeniyle uzun süre etrafı sacla kaplanan ve atıl durumda kalan meydanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenleme çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda, Bakanlık ve İlbank ile Edirne Belediyesi arasında meydan düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol gereğince, işe ilişkin tüm finansmanın İlbank, halihazır haritalar, proje alanının tahsisine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, yıkılacak yapıların yıkıma hazır olacak şekilde boşaltılması işlemlerinin belediye, gerekli proje revizyonlarının yaptırılması, yapım işinin ihale edilmesi, ihale sonrası danışmanlık ve denetim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması işlemlerinin de Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlandı.