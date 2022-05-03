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Teknoloji-Bilişim
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Selimiye Meydanı modern bir görünüme kavuştu

2022-05-03 11:00:27
Selimiye Meydanı modern bir görünüme kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen Selimiye Meydanı, modern bir görünüme kavuşturuldu.

#1
Foto - Edirne Belediyesi tarafından 2009 yılında

Edirne Belediyesi tarafından 2009 yılında "Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi. Yarışmayı kazanan projeyle ilgili incelemelerin ardından, proje alanı içerisinde yer aldığı tarihi kaynaklardan bilinen III. Murat tarafından yaptırılan Yemiş Kapanı Hanı'nın sondaj kazısının yapılmasına karar verildi.

#2
Foto - Edirne Müze Müdürlüğü tarafından 2015 - 2016 yıllarında Yemiş Kapanı kurtarma kazıları gerçekleştirildi.

Edirne Müze Müdürlüğü tarafından 2015 - 2016 yıllarında Yemiş Kapanı kurtarma kazıları gerçekleştirildi.

#3
Foto - Kurtarma kazıları sonucunda Yemiş Kapanı'na ait dükkanları oluşturan mekan duvarları, iki kuyu, temiz su ve atık su kanalları ile avlu zemin döşemelerinin yanı sıra avludaki şadırvan kalıntıları ortaya çıktı.

Kurtarma kazıları sonucunda Yemiş Kapanı'na ait dükkanları oluşturan mekan duvarları, iki kuyu, temiz su ve atık su kanalları ile avlu zemin döşemelerinin yanı sıra avludaki şadırvan kalıntıları ortaya çıktı.

#4
Foto - Mimari kalıntıların dışında, çok sayıda sikke, bilezik, yüzük gibi takı aksesuarları, pişmiş toprak kaplar, seramik parçaları, cam eşyalar ve onlara ait parçalar, lüleler ve su dağıtım sistemine ait pişmiş toprak künkler bulundu.

Mimari kalıntıların dışında, çok sayıda sikke, bilezik, yüzük gibi takı aksesuarları, pişmiş toprak kaplar, seramik parçaları, cam eşyalar ve onlara ait parçalar, lüleler ve su dağıtım sistemine ait pişmiş toprak künkler bulundu.

#5
Foto - Kazı sonrası bölgenin korunmasına yönelik proje ve raporların hazırlanmasına karar verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Yemiş Kapanı alanıyla ilgili hazırlanacak koruma ve konservasyon projeleri, Vakıflar ve Belediye arasında projenin çözüme kavuşturulamaması nedeniyle sonuçlandırılamadı.

Kazı sonrası bölgenin korunmasına yönelik proje ve raporların hazırlanmasına karar verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Yemiş Kapanı alanıyla ilgili hazırlanacak koruma ve konservasyon projeleri, Vakıflar ve Belediye arasında projenin çözüme kavuşturulamaması nedeniyle sonuçlandırılamadı.

#6
Foto - BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI Bu durum nedeniyle uzun süre etrafı sacla kaplanan ve atıl durumda kalan meydanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenleme çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda, Bakanlık ve İlbank ile Edirne Belediyesi arasında meydan düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol gereğince, işe ilişkin tüm finansmanın İlbank, halihazır haritalar, proje alanının tahsisine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, yıkılacak yapıların yıkıma hazır olacak şekilde boşaltılması işlemlerinin belediye, gerekli proje revizyonlarının yaptırılması, yapım işinin ihale edilmesi, ihale sonrası danışmanlık ve denetim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması işlemlerinin de Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI Bu durum nedeniyle uzun süre etrafı sacla kaplanan ve atıl durumda kalan meydanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenleme çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda, Bakanlık ve İlbank ile Edirne Belediyesi arasında meydan düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol gereğince, işe ilişkin tüm finansmanın İlbank, halihazır haritalar, proje alanının tahsisine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, yıkılacak yapıların yıkıma hazır olacak şekilde boşaltılması işlemlerinin belediye, gerekli proje revizyonlarının yaptırılması, yapım işinin ihale edilmesi, ihale sonrası danışmanlık ve denetim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması işlemlerinin de Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

#7
Foto - SELİMİYE ADETA BİR BİBLO GİBİ ORTAYA ÇIKTI Daha sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi tarafından elde edilen projelerin yapıma yönelik gerekli revizyonları ve uygulama projelerini Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayına sundu. Tüm projeler Kurul gündeminde onaylandı. Geçen yıl ekim ayında 70 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlandı. Kafeler, tuvaletler, turizm ofisi, atölyelerin bulunduğu alanın 16 bin 440 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Küp taş kaplama yürüyüş yolu, bazalt ve granit taş kaplama ile peyzaj çalışmalarının yapıldığı alanda Mimar Sinan heykelinin kaidesi de yenilendi. Yeni nesil aydınlatma ve sarmaşık tarzı süs bitkileriyle süslenen alanda Selimiye Meydanı bir biblo gibi ortaya çıkarıldı.

SELİMİYE ADETA BİR BİBLO GİBİ ORTAYA ÇIKTI Daha sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi tarafından elde edilen projelerin yapıma yönelik gerekli revizyonları ve uygulama projelerini Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayına sundu. Tüm projeler Kurul gündeminde onaylandı. Geçen yıl ekim ayında 70 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlandı. Kafeler, tuvaletler, turizm ofisi, atölyelerin bulunduğu alanın 16 bin 440 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Küp taş kaplama yürüyüş yolu, bazalt ve granit taş kaplama ile peyzaj çalışmalarının yapıldığı alanda Mimar Sinan heykelinin kaidesi de yenilendi. Yeni nesil aydınlatma ve sarmaşık tarzı süs bitkileriyle süslenen alanda Selimiye Meydanı bir biblo gibi ortaya çıkarıldı.

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