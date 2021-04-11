2021-04-11 21:12:34 Selimiye Camisi Ramazan ayına hazır
Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nde Osmanlı'dan bu yana asılan mahya yerini aldı.
Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nde Osmanlı'dan bu yana asılan mahya yerini aldı.
Bu Ramazan ayında Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına da mahya asıldı.
"Şifa senden ya Şafi" yazılı mahyanın asılma çalışmaları görüntülendi.
Bu mahya, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki atölyesinde hazırlandı.
İstanbul'da hazırlanan mahya Edirne'ye getirildi.
Mahyanın içeriği koronavirüs salgınından kurtulmayı dileyen bir yakarışı içerdi.
"Şifa senden ya Şafi" derken, Allah'a "Şafi" yani "şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğu" anlamına gelen adı ile seslenildi.
Mahya asma işini yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ustalar, her yıl aynı heyecanla görevlerini yerine getiriyor.
Onlarca metre yükseklikteki minarelere dar yollardan çıkarak, o yükseklikte hem teknik hem de sanatsal beceri isteyen işlerini severek yapıyorlar.
Her Ramazan ayında sergilenen mahyaların içeriğini Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturuyor.
Bu içerikler gündemle ilgili bir mesaj içeriyor.
Bu yılki mesajlar da Selimiye Camisi'nde olduğu gibi koronavirüs salgınının insanlığa zarar veren izlerinin silinmesine yönelik oldu.
Mahyaların ilk asılmaya başladığı zamanlarda içinde mumların yandığı kandillerle oluşturulduğunu bilmek geçmişte bu işi yapan ustalara olan hayranlığı bir kez daha artırıyor.
İftar zamanında ve gece karanlığında yanan mahyalar, Ramazan ayının güzelliğini ortaya seriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılan bu gelenek, toplumun üzerinde Ramazan ayının verdiği huzura eşlik ediyor.
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sardığı ve insanların yaşamını yitirdiği bu günlerde belki de en güzel dilek görkemli Selimiye Camisi'nden gökyüzüne açılacak. "Şifa senden ya Şafi"
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