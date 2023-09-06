Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Edirne’yi tanımak için geldik ve gördüğümüz için de mutluyuz. Selimiye’yi ve Kocasinan’ı gördük. Edirne mimarisiyle tarih kokan bir yer. Selimiye de tarih kokuyor. Selimiye’ye girdik gezdik ve çok mutlu olduk. Yüzyıllar önce yapılan bir cami ve benzeri dünyada yok. Benim oğlum da inşaat mühendisi ve Mimar Sinan’ın hayranı” şeklinde konuştu.