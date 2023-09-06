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Kültür Sanat
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Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

2023-09-06 16:58:08
Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camii ihtişamına yeniden kavuşuyor.

#1
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Edirne’de 2021 yılının Kasım ayında restorasyon çalışmalarına başlanan Mimar Sinan’ın "Şaheserim" dediği Selimiye Camii’ndeki çalışmaların 2025 yılından önce bitirilmesi hedefleniyor. Edirne'de görev yapan gazetecilerle Meriç Nehri kenarındaki Polis Çay Bahçesi’nde bir araya gelen Vali Sezer, Selimiye’deki iç ve dış çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 2025 yılından önce tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

#2
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Vali Sezer, "Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında önemli mealimler kat edilmiş durumda. Hemen hemen üç tane minaresiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış. Bir minaresi de çok az bir çalışma yapılacağı için sona bırakılmış. Yine içeride de bu kalem işleri dâhil olmak üzere diğer bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor.

#3
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Zannediyorum ki Selimiye önümüzdeki yıl büyük bir oranda tamamlanacak. 2025 hedefi koymuşlar ama oradaki işin yüklenicisi çok hızlı çalışıyor. Daha önce de önemli restorasyon projelerine imza atmış bir yüklenicimiz.

#4
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Dolayısıyla burada da çok hızlı bir şekilde çalışıldığını, hem bilim kuruluyla beraber ortak istişare halinde çalışıldığını takip ediyoruz. İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek” dedi.

#5
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Edirne’ye gezmeye gelen vatandaşlar da büyük usta Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye’ye hayran kaldıklarını belirttiler. İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Selma Aslan, “Selimiye Camii'ni görmek için geldik.

#6
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Edirne’yi tanımak için geldik ve gördüğümüz için de mutluyuz. Selimiye’yi ve Kocasinan’ı gördük. Edirne mimarisiyle tarih kokan bir yer. Selimiye de tarih kokuyor. Selimiye’ye girdik gezdik ve çok mutlu olduk. Yüzyıllar önce yapılan bir cami ve benzeri dünyada yok. Benim oğlum da inşaat mühendisi ve Mimar Sinan’ın hayranı” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

İstanbul Kadıköy’den Edirne’ye gezmeye gelen Sakine Ünal da, Selimiye’nin muhteşem güzelliğini gördüğünü ve tarihi kokladıklarını anlatarak, “Edirne’yi gezeceğiz, göreceğiz ve gideceğiz. Restorasyon çalışmalarından dolayı fazla gezemedik. Selimiye, tek kelimeyle harika görünüyor. Büyük usta Mimar Sinan’a bize böyle bir şaheser bıraktığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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