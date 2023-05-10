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Kültür Sanat
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Selimiye Camii için geri sayım

2023-05-10 23:18:02
Selimiye Camii için geri sayım

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, yıl sonunda modern görünüme kavuşacak.

#1
Foto - Selimiye Camii için geri sayım

Edirne'de ana kubbesinin kurşun örtü çalışmaları tamamlanan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin yıl sonunda modern görünüme kavuşması bekleniyor.

#2
Foto - Selimiye Camii için geri sayım

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nin kubbesinin yıl sonu itibarıyla tam anlamıyla görünür hale geleceğini söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmalarının yapının içinde ve dışında tüm hızıyla şekilde devam ettiğini belirtti. Caminin kubbesine gelen misafirlerle birlikte, belki 50'den fazla kez çıktığını aktaran Vali Kırbıyık, "Şehrin bütün silüetini hem misafirlerimize gösterdik hem de kendimiz gördük. Dışarıdaki iskeleyi kullanarak alem noktasına kadar çıkmak nasip oldu" dedi.

#3
Foto - Selimiye Camii için geri sayım

Restorasyon çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ve hız kazandığını söyleyen Vali Kırbıyık, "İnşallah artık yavaş yavaş çalışmalar rotasını aldı. Bilim kurulu da koruma kurulumuz da hızlı bir şekilde ilgili kararları alıyorlar. Artık uygulama aşamaları hızlıca gelecek. Yıl sonuna doğru Selimiye'nin kubbesini de inşallah hep birlikte tekrar göreceğimizi ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Selimiye Camii için geri sayım

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camii'nde yaklaşık 1 buçuk yıl önce başlanan restorasyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ana kubbesinin kurşun örtü çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii, kısmi olarak ibadet ve ziyarete açık olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

#5
Foto - Selimiye Camii için geri sayım

2021 yılının Kasım ayında başlatılan ve yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız olarak devam ediyor. Ana kubbede kurşun örtü çalışması yapılması da Selimiye Camii'nin geleceğe güvenle taşınması açısından büyük önem taşıyor.

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