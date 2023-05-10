Selimiye Camii için geri sayım

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nin kubbesinin yıl sonu itibarıyla tam anlamıyla görünür hale geleceğini söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmalarının yapının içinde ve dışında tüm hızıyla şekilde devam ettiğini belirtti. Caminin kubbesine gelen misafirlerle birlikte, belki 50'den fazla kez çıktığını aktaran Vali Kırbıyık, "Şehrin bütün silüetini hem misafirlerimize gösterdik hem de kendimiz gördük. Dışarıdaki iskeleyi kullanarak alem noktasına kadar çıkmak nasip oldu" dedi.