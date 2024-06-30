2024-06-30 06:14:08 Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunlardan 6 tanesi kontrol altına alınmıştı. En son yaptığımız açıklamadan şu ana kadar geldiğimiz noktada Çeşme ve Torbalı'yla alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz. Balıkesir, Susurluk ve İzmir Selçuk ile Menderes'te halihazırda müdahaleler devam ediyor. Susturuluk'taki yangının enerjisi ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da her geçen an kolaylıyor" diye konuştu.