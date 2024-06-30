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Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

2024-06-30 06:14:08
Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunlardan 6 tanesi kontrol altına alınmıştı. En son yaptığımız açıklamadan şu ana kadar geldiğimiz noktada Çeşme ve Torbalı'yla alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz. Balıkesir, Susurluk ve İzmir Selçuk ile Menderes'te halihazırda müdahaleler devam ediyor. Susturuluk'taki yangının enerjisi ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da her geçen an kolaylıyor" diye konuştu.

#1
Foto - Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesisin söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Selçuk- Kuşadası yolunun tedbiren kapalı olduğunu söylemiştim. Yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesis söz konusu değil. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız yok. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı ama onlar da ciddi derecede değil. Şu anda sağlık tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız yok" dedi.

#2
Foto - Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

'DEZENFORMASYONLA DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ' Sosyal medyada yer alan dezanformasyona ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "Biz geçen bu süre zarfında sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Burada arkadaşlarımız can siper mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz, Kuşadası'yla ya da Selçuk ile alakalı hiç olmayan hususların konuşmalar gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Zaten burada açıklamalarımızı yapıyoruz."

#3
Foto - Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

'SON DERECE ŞEFFAF BİLGİ VERDİK' Yumaklı şu sözlere yer verdi: "Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan ve bunların orman içi, orman dışı alanlardan çıktığından bahsediyorum. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpılmasını da anlayabilmiş değiliz. Devletin hiçbir şekilde müdahalesi, zamanlaması, bütün kurumlarıyla, AFAD'ıyla, valiliğiyle, bakanlıklarıyla koordinasyonu son derece üst seviyede devam ediyor. Burada böyle anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil, kesinlikle yanlış. Gecenin bu vaktinde bizim bunları konuşmuyor olmamız gerekir. "

#4
Foto - Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

'ENDİŞEYE SEVK EDECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK' İlerleyen saatlerde hem Balıkesir Susur’luk hem de İzmir'deki hali hazırda devam eden yangınlar için ekiplerin çabalarının sürdüğünü söyleyen Yumaklı, “Bunlarla ilgili bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Fakat şu anda bizi endişeye sevk edecek hbunlarerhangi bir durum söz konusu değil. Yine bu hatta biraz önce incelemelerimizi yaptık. Bunları çok kısa bir zamanda atlatmış olacağız. Bütün vatandaşlardan en üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi ifade ediyoruz. Yangınla ilgili başarının her zaman için yangının çıkmamasının olduğunu söylüyorum” ifadelerine yer verdi.

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