Selçuk’ta çıkan yangın oraya da sıçradı

'ENDİŞEYE SEVK EDECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK' İlerleyen saatlerde hem Balıkesir Susur’luk hem de İzmir'deki hali hazırda devam eden yangınlar için ekiplerin çabalarının sürdüğünü söyleyen Yumaklı, “Bunlarla ilgili bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Fakat şu anda bizi endişeye sevk edecek hbunlarerhangi bir durum söz konusu değil. Yine bu hatta biraz önce incelemelerimizi yaptık. Bunları çok kısa bir zamanda atlatmış olacağız. Bütün vatandaşlardan en üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi ifade ediyoruz. Yangınla ilgili başarının her zaman için yangının çıkmamasının olduğunu söylüyorum” ifadelerine yer verdi.