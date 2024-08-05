Selçuklu Mezarlığı dolup taştı

Ahlat ilçesinin İkikubbe Mahallesi’nde 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığını son 6 ayda 200 binden fazla kişi ziyaret etti. Sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. “Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ile "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen ve “Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığını da gezme fırsatı buldu. İl dışından Bitlis'e gelen misafirlerini Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına getiren Şahin Şerefoğlu, “Ben Ahlat'taki Türk İslam Mezarlığını ziyaret etmek için arkadaşlarımla buraya geldik. Burası çok büyük bir İslam Mezarlığı. Burası dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olması sebebiyle inanılmaz bir talep ve turist akını var. Bizde merak eden arkadaşlarımızla birlikte geldik gördük iyi ki de gelmişiz. Ülkemizde ve Ahlat'ımızda böyle bir tarihi eserin bulunması bizim için büyük bir şanstır. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum” dedi.