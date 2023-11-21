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Teknoloji-Bilişim
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Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

2023-11-21 13:27:21
Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

BAYKAR lideri Selçuk Bayraktar'dan esinlenip KANSUVA isimli bir insansız hava aracı üretildi.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Bilecik'te gömülü sistem yazılımlarını tasarladıkları KANSUVA adlı İnsansız Hava Aracı (İHA) "Avrupa Birliği Projesi" kapsamında ön aşamayı başarıyla geçti.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Bilecik'te Selçuk Bayraktar'a geliştirdikleri yazılımları sunmayı hedefleyen Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi son olarak yapılan ve Şehit Polis Tufan Kansuva (KANSUVA) adı verilen İHA gökyüzüyle 2022 yılında buluşmuştu.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Ekip uzun süredir üzerinde durdukları KANSUVA projesinde gömülü sistem yazılım, radar sistemleri ve uçuş istifası sistemleri aktif şekilde çalışmayı başarmıştı. Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa, KANSUVA'yı Avrupa Birliği ülkelerinde de arama kurtarma çalışmalarında kullanmak istediklerini anlatarak, "Bizler 'Avrupa Birliği Projesi' projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu proje, bizim için çok önemli bir kilometre taşı. Avrupa Birliği'nde insansız hava araçları alanındaki en büyük projelerden biri olan bu projede yer almamız, bizim için büyük bir prestij. Bu projenin bize sağladığı deneyim ve birikim, bizi insansız hava araçları teknolojisinde dünya çapında bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım attıracak" dedi.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Yasa, açıklamasının devamında, "KANSUVA yüksek manevra kabiliyetine sahip, orta yük sınıfı bir insansız hava aracıdır. 40 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilir ve değişkenliğine göre 4 saate kadar havada kalabilir. KANSUVA, askeri ve sivil amaçlı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Yüksek manevra kabiliyetine sahip olması sayesinde, zorlu hava koşullarında ve dar alanlarda bile güvenle uçabilmektedir. Ayrıca, uzun havada kalış süresi sayesinde, uzun mesafelerde keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilmektedir. KANSUVA, askeri ve sivil amaçlı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

#6
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Askeri amaçlı olarak, keşif ve gözetleme, istihbarat toplama, silahlı saldırı ve hedef imha gibi görevlerde kullanılabilir. Sivil amaçlı olarak ise, arama kurtarma, orman yangınlarıyla mücadele, tarımsal faaliyetler ve madencilik gibi alanlarda kullanılabilir" ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa, "Avrupa Birliği" projesindeki hedefleri hakkında bilgi vererek, "KANSUVA, Avrupa Birliği ülkelerinde de arama kurtarma çalışmalarında kullanmak istiyor. KANSUVA'nın, özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda kaybolan kişilerin veya kazazedelerin bulunmasında önemli bir rol oynayabilecek. 'Avrupa Birliği' projesinde elde ettiği başarı sayesinde, büyük bir hibe ödeneği almaya hak kazanacak.

#8
Foto - Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Hibe ödeneği, KANSUVA'nın geliştirilmesi ve pazarlanmasından gelir şehit aileleri için kullanılacak" dedi.

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