Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

Ekip uzun süredir üzerinde durdukları KANSUVA projesinde gömülü sistem yazılım, radar sistemleri ve uçuş istifası sistemleri aktif şekilde çalışmayı başarmıştı. Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa, KANSUVA'yı Avrupa Birliği ülkelerinde de arama kurtarma çalışmalarında kullanmak istediklerini anlatarak, "Bizler 'Avrupa Birliği Projesi' projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu proje, bizim için çok önemli bir kilometre taşı. Avrupa Birliği'nde insansız hava araçları alanındaki en büyük projelerden biri olan bu projede yer almamız, bizim için büyük bir prestij. Bu projenin bize sağladığı deneyim ve birikim, bizi insansız hava araçları teknolojisinde dünya çapında bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım attıracak" dedi.