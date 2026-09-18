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Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

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Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “30 Eylül-4 Ekim'de de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları bu teknoloji rüzgarına, bu şölene bekliyoruz” dedi.

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Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2026 yarışması sürüyor.

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Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Yarışma alanına gelen Bakan Kacır, Bayraktar ile beraberindeki Vali Murat Zorluoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Caner Koçoğlu ile takımların bulunduğu stantları gezdi.

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Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Yarışmaya katılan gençlerle görüşen, çalışmaları hakkında bilgi alan Kacır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Türkiye'nin "özgüven devrimi" olduğunu söyledi.

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Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Kacır, TEKNOFEST'in sadece TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin değil, aynı zamanda tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarının işaret fişeği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu topraklar tarihin başladığı, insanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı. Teknoloji ancak insana yarar sağladığı ölçüde kıymet bulmalı. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. İşte burada insanlık yararına çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyor. Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanı paylaşmaktan gururluyuz. İnşallah 30 Eylül'de de Şanlıurfa'da buluşmak üzere."

#5
Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Diyarbakır'da teknoloji rüzgarının estiğini dile getirdi.

#6
Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Dicle Üniversitesi'nde 3 yarışma, Mezopotamya Fuar Merkezi'nde de 8 yarışmanın düzenleneceğini belirten Bayraktar, "Toplam 5 bin öğrencimiz finalist olarak kıyasıya, insanlık yararına teknolojilerden tutun da biyoteknoloji ve inovasyona kadar teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar." dedi.

#7
Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Bayraktar, yarışmalara yapılan başvurulara ilişkin şu bilgileri verdi:

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Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

"Toplamda 700 bin takım, 1,6 milyon öğrencimiz başvurdu bu yıl yarışmalara. Diyarbakır özelindeki yarışmalara da 1,3 milyon öğrenci başvurdu ve bugün 5 bin öğrencimizin ilkokuldan liseye, üniversiteye ve yüksek lisansa kadar her alanda dünyaya damgasını vuracak eserlerine tanıklık etmeye ve bu iftihar tablosuyla gurur duymaya geldik. Bu tabloyla iftihar ediyoruz. Teknolojinin rüzgarı TEKNOFEST Güneydoğu'da esecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyalarda, insanlık ve milletimiz için çok parlak bir geleceğin inşası, yarınların dünyasının inşasını bu nesiller gerçekleştirecek.

#9
Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. 30 Eylül-4 Ekim'de de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları bu teknoloji rüzgarına, bu şölene bekliyoruz."

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Foto - Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

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