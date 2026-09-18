Güneydoğu’da teknoloji şöleni! Bayraktar’dan dost coğrafyalara davet

Kacır, TEKNOFEST'in sadece TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin değil, aynı zamanda tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarının işaret fişeği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu topraklar tarihin başladığı, insanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı. Teknoloji ancak insana yarar sağladığı ölçüde kıymet bulmalı. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. İşte burada insanlık yararına çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyor. Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanı paylaşmaktan gururluyuz. İnşallah 30 Eylül'de de Şanlıurfa'da buluşmak üzere."