Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke: Aytemiz’in farklı alanlarda ilklerin markası olmasıyla gurur duyuyoruz: "İnsan kaynakları ve çalışan mutluluğu, bir şirketin en değerli varlıklarını yönetmesi gereken alandır. Aldığımız bu başarı, çalışan mutluluğuna ve deneyimine yaklaşımımızın bir sonucu olarak çok kıymetli. Aytemiz’de her bireyin potansiyeline ulaşabilmesi için ekiplerimizle birlikte çok çalışıyor, çalışan çeşitliliği ve katılımını sürekli teşvik ediyoruz. Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri Ödülü, bizi çalışan odaklı bir marka olarak öne çıkartmakla birlikte, gelecekteki başarılarımızı şekillendirecek ilham kaynaklarımızdan da biri oldu. Sektörümüzdeki en yüksek puanı alan firma olmamız da Aytemiz’in farklı alanlarda ilklerin markası olma unvanını da pekiştirdiği için ayrıca gurur duyuyorum. Aytemiz olarak, çalışma ortamımızı sürekli iyileştirme çabalarımızın bir göstergesi olan bu ödül, çalışanlarımızın olağanüstü çabalarının ve şirketimize olan bağlılıklarının bir sonucudur. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her geçen gün bu mutluluğu büyütmeye devam edeceğiz."