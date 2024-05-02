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Ekonomi
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Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

2024-05-02 18:14:38
Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

Aytemiz, uluslararası sertifikasyon ve danışmanlık şirketi Happy Place to Work (HPW) tarafında gerçekleştirilen kapsamlı bir insan kaynakları değerlendirmesi sonucunda, Türkiye’nin en mutlu iş yerleri araştırmasında, kendi sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” seçildi.

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

İşyerlerindeki çalışan mutluluğunu ve deneyimini objektif ve şeffaf kriterlerle ölçümleyen bağımsız bir değerlendirme kuruluşu olan Happy Place to Work (HPW) organizasyonunun gerçekleştirdiği Happy Workplaces – Mutlu İşyerleri araştırmasında, Aytemiz Akaryakıt farklı sektörlerden şirketlerin katıldığı araştırma içerisinde, kendi sektöründe en yüksek puanı alan firma oldu. Kurulduğundan bu yana akaryakıt sektöründe hep ilklere imza atan Aytemiz, çalışan deneyimine verdiği önemin ve insana yatırımlarının olumlu yansıması olarak Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri arasındaki yerini aldı.

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke: Aytemiz’in farklı alanlarda ilklerin markası olmasıyla gurur duyuyoruz: "İnsan kaynakları ve çalışan mutluluğu, bir şirketin en değerli varlıklarını yönetmesi gereken alandır. Aldığımız bu başarı, çalışan mutluluğuna ve deneyimine yaklaşımımızın bir sonucu olarak çok kıymetli. Aytemiz’de her bireyin potansiyeline ulaşabilmesi için ekiplerimizle birlikte çok çalışıyor, çalışan çeşitliliği ve katılımını sürekli teşvik ediyoruz. Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri Ödülü, bizi çalışan odaklı bir marka olarak öne çıkartmakla birlikte, gelecekteki başarılarımızı şekillendirecek ilham kaynaklarımızdan da biri oldu. Sektörümüzdeki en yüksek puanı alan firma olmamız da Aytemiz’in farklı alanlarda ilklerin markası olma unvanını da pekiştirdiği için ayrıca gurur duyuyorum. Aytemiz olarak, çalışma ortamımızı sürekli iyileştirme çabalarımızın bir göstergesi olan bu ödül, çalışanlarımızın olağanüstü çabalarının ve şirketimize olan bağlılıklarının bir sonucudur. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her geçen gün bu mutluluğu büyütmeye devam edeceğiz."

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

Aytemiz İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Elçin Akçadağ: Çalışanlarımızın mutluluğu ve bağlılığı bizim için her şeyden önemli: “Aytemiz olarak insan kaynakları ve çalışan deneyimi stratejilerimizi oluştururken, başarımızın temel taşları olarak odağımıza çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu koyuyoruz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz projelerimizde; çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu artırmaya ve birliktelik ruhunu güçlendirmeye yönelik süreçlerimizin meyvelerini toplamaya başlamamız gurur verici. Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri Ödülünün, uluslararası ve bağımsız değerleme kurulu Happy Place to Work tarafından, sektörümüzde bizlere verilmesi çalışan mutluluğu politikamızı ne kadar doğru kurguladığımızın da güzel bir göstergesi. Aldığımız ödüller, bizi hedeflerimize giden yolda ekip olarak motive ediyor.

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

Aytemiz’in süregelen çalışan bağlılığı ve mutluluğu politikasını, pozitif bir iş ortamı oluşturmak ve çalışan deneyimi standartlarını daha da yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Kurum içindeki birlik ve beraberliği güçlendirecek doğum günü kutlamaları, özel gün etkinlikleri, yöneticilerle kahvaltı buluşmaları gibi organizasyonları da düzenlemeye önem gösteriyoruz. Doğum günü izni, mutlu saatler uygulaması, ebeveynler için doğum izni, karne günü izni gibi mutluluk artırıcı uygulamalarımızın yanı sıra dönemsel katkılarla da çalışanlarımızın motivasyonunu destekliyoruz.

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Foto - Sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçildi!

Aytemiz olarak, geçtiğimiz günlerde aldığımız Olağanüstü Çalışan Deneyimi Ödülü’nün ardından gelen bu başarı; sektördeki çalışan mutluluğumuzu pekiştirmenin yanı sıra, sürekli olarak yüksek İK standartlarımızı sürdürme ve koruma taahhüdümüzü de perçinliyor. Bu ödülü, çalışanlarımızın katkılarını ve kararlılığımızı kutlamak için değerli bir fırsat olarak görüyorum."

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