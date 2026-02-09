Sektörde yeni düzenleme: İşçi kendi çalışma saatlerini belirleyebilecek!

Dijital platform işi nedir? Geleneksel iş modellerinden farklı olarak teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet tabanlı platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet satışı yapma faaliyetine dijital platform işi deniyor. Bu yapıda müşteri, platform sağlayıcı ve hizmet sunan çalışan olmak üzere üç temel aktör bulunmakta. İş kurma ve yönetme süreçleri dijital araç ve algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu model, özellikle ulaşım, lojistik, paket teslimatı, ev hizmetleri, yemek, özel ders verme ve yazılım geliştirme gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmakta. Platform çalışmaları iki şekilde uygulanıyor. İlki, internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla yerine getirilen Amazon gibi sanal çalışmalar, ikincisi talep üzerine konum tabanlı Yemeksepeti, Uber ve Armut gibi çalışma modeli.