Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

Türkiye’de nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması, üretim sektörünü tehdit ediyor. İnşaat, dekorasyon ve tadilat işleri yapan şirketler, eleman sıkıntısıyla karşı karşıya. Kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcılar gibi mesleklerde yetişmiş eleman eksikliği büyük bir sorun haline geldi. Bu durum, yevmiye ücretlerini yükseltti. Kalifiye kaynak ustalarına günlük 5 bin lira gibi yüksek ücretler ödeniyor. Sosyal medyadan kolay para kazanma imkanları arttıkça, ara eleman bulma sorunu giderek büyüyor. Bu durum, sektördeki işlerin aksamaya ve fiyatların yükselmeye devam etmesine neden olabilir.