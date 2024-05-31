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Ekonomi
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Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

2024-05-31 15:30:27
Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

Türkiye’de nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması, üretim sektörünü tehdit ediyor. İnşaat, dekorasyon ve tadilat işleri yapan şirketler, eleman sıkıntısıyla karşı karşıya. Kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcılar gibi mesleklerde yetişmiş eleman eksikliği büyük bir sorun haline geldi. Bu durum, yevmiye ücretlerini yükseltti. Kalifiye kaynak ustalarına günlük 5 bin lira gibi yüksek ücretler ödeniyor. Sosyal medyadan kolay para kazanma imkanları arttıkça, ara eleman bulma sorunu giderek büyüyor. Bu durum, sektördeki işlerin aksamaya ve fiyatların yükselmeye devam etmesine neden olabilir.

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#1
Foto - Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli haberin göre, İstanbul’da dekorasyon işi ile uğraşan Ramazan Karadağ “Uzun zamandır eleman problemi yaşıyorduk. Pandemi ile birlikte sektörde bir açık oluşmuştu. Ancak Kahramanmaraş depremi bu açığı iyice büyüttü. Sektördeki en tecrübeli ustalar deprem bölgesine gitti. Bugün bir kaynak ustasına 5 bin lira yevmiye (günlük) veriyorum. Usta daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidiyor. Bu durum işlerimize olumsuz yansıyor” dedi.

#2
Foto - Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

İki sene sonra Türk usta bulunamayacağını iddia eden Karadağ “Yetişmiş bir usta bugün bir mühendisten daha çok para kazanıyor. Ama gençler emek gerektiren sektörlerden kaçıyor. Asgari ücrete razı olup masabaşı işlerde çalışmak istiyorlar. Türk ustalar belli bir yaşa geldi, zamanla emekli olacaklar. Bazı şirketler mecburen yabancı işçi çalıştırıyor” diye konuştu.

#3
Foto - Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

Otomobil tamircisi Uğur Kahveci “Kalfa ve çırak bulamıyoruz. Eskiden ailemiz bizi ustanın yanına bırakırdı ama şu anda öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

Cep telefonu tamiri yapan Ramazan Özdemir “Gençlerimiz kolay para kazanmaya yöneliyor. Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri tercih edildiği için şu anda vasıflı personel bulamıyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - Sektörde işçi açığa zirveye çıktı! 150 bin lira maaş var ama çalışanı bul bulabilirsen

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Doyuran gençlerin iş beğenmediğini söyleyerek “Sekiz mağazası olan arkadaşım, dört mağazasını eleman sıkıntısı sebebiyle kapattı” dedi.

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