Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik işçilerden Emrah İşlak ise, “Yozgat’a tarım işçisi olarak geldik. Burada şeker pancarı söküyoruz, her sene geliyoruz. Bu sene pancarın verimi çok iyi ancak pancarın sökümü çok zor oluyor, şimdilik elle kanca yardımıyla söküm yapıyoruz. Daha sonra makine ile sökümlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.