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Tarım
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Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

2023-10-06 14:47:15
Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

Yozgat’ta çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı.

#1
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

Yozgat'ta ilkbahar mevsiminde düşen yağış sayesinde şekerpancarı üreticisi, verimli bir hasat sezonuna başladı. Tarladan sökülen pancarın geçen yıllara oranla daha verimli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

#2
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

İl genelinde binlerce çiftçinin ekimini gerçekleştirdiği şeker pancarının hasadı ile çiftçilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin de zorlu mesaisi başladı. Şeker pancarını kanca yardımıyla söken işçiler, bir yandan da yapraklarını ayırarak işlenmeye hazır hale getiriyor.

#3
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

İl genelinde 1 milyon 850 bin ton şeker pancarı üretimi beklediklerini söyleyen Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, “Yeni yılın pancar hasadı eylül ayının sonu itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz de tarlalarından pancarı söküp fabrikalara teslim ediyorlar. Yozgat’ta genel anlamda bu yıl 1 milyon 850 bin ton üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

#4
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

Bu pancarlar 3 fabrikamızda işlenecek. Bunun 550 tonu tahminen Yozgat Şeker Fabrikasında işlenecek. Şeker oranlarımız geçen seneye oranla bir polar daha fazla. Bu sene pancar üretiminde verimli bir sezon geçiriyoruz, bahar yağmurlarının pancar verimini artırdığını düşünüyorum.” dedi.

#5
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik işçilerden Emrah İşlak ise, “Yozgat’a tarım işçisi olarak geldik. Burada şeker pancarı söküyoruz, her sene geliyoruz. Bu sene pancarın verimi çok iyi ancak pancarın sökümü çok zor oluyor, şimdilik elle kanca yardımıyla söküm yapıyoruz. Daha sonra makine ile sökümlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylardır beklenen 2023 yılı pancar alım fiyatını, kota tamamlama primi dahil bin 855 lira olarak açıkladı.

#7
Foto - Şeker pancarının meşakkatli yolculuğu

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