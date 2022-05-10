Şeker, kanser ve alzheimer ile savaşıyor

6. Sindirime yardımcı olur Diyet lifinin mide ve sindirim için iyi olduğunu hiç duydunuz mu? Bu, yüzde 100 doğrudur. Elmalar 2 tür lif içerir; çözünür ve çözünmez. Beslenme uzmanlarına göre, her ikisi de iyi sindirim için gereklidir. Çözünür lif, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırır. Ayrıca kan şekeri seviyenizi kontrol etmeye yardımcı olan glikozun sindirimini yavaşlatırlar. Çözünmeyen lifler ise bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kabızlıkla mücadeleye yardımcı olur. Ancak dikkatli olun, bu faydalardan yararlanmak için elmanın kabuğunu da yemeniz gerekir. Çözünmeyen lifin bulunduğu yer elmanın kabuğudur.