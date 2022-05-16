Şehrin tarihi ahşap kapıları için araştırma

Türbe, sivil ve dini yapılar üzerine yapılan bu araştırmanın halk kültürü açısından önem arz ettiğini vurgulayan Tekin, "Kapılarda genellikle geometrik figür ve bitkisel desenler kullanılmıştır. Kapılarda motiflerin yanı sıra el şeklindeki tokmaklara yer verilmiş. Bu tokmakların çıkardığı sesler gelen misafir hakkında bilgi verirmiş. Böylece ev sahibi tokmağın sesine göre gelen misafirin kadın ya da erkek olduğunu anlıyordu." dedi.