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Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

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AA Giriş Tarihi:

Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Törene katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozeti dikkat çekti.

#1
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salon girişinde TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile selamlaştı.

#2
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile selamlaştı.

#3
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

Bahçeli, TBMM eski başkanlarından Köksal Toptan ile selamlaştı.

#4
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

Devlet Bahçeli, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman ile selamlaştı.

#5
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile selamlaştı.

#6
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yanına gelen bir gazi ile sohbet etti.

#7
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Binali Yıldırım ile sohbet etti.

#8
Foto - Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!

Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rozeti dikkat çekti.

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