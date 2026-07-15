Devlet Bahçeli'nin rozetine dikkat!
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Törene katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozeti dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Törene katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozeti dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salon girişinde TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile selamlaştı.
Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile selamlaştı.
Bahçeli, TBMM eski başkanlarından Köksal Toptan ile selamlaştı.
Devlet Bahçeli, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman ile selamlaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile selamlaştı.
Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yanına gelen bir gazi ile sohbet etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Binali Yıldırım ile sohbet etti.
Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rozeti dikkat çekti.
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