Şehit İskilipli Atıf hoca mezarı başında anıldı

O gün Atıf hoca idam edilmedi bir zihniyet idam edildi. Bugün Avrupa’dan aferin almak isteyenler var. O günde Avrupa’dan aferin almak isteyenler, İngilizlerden aferin almak isteyenler aynen Avrupalılar gibi yaşayacaksınız, Avrupalılar gibi düşüneceksiniz, Avrupalılar gibi giyineceksiniz bunun haricinde herkes bize düşmandır diye ilan ettiler. Bunun sonucunda herkesi idam ettiler” dedi.