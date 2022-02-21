Şehit babasından duygulandıran sözler

"İÇİMDE BİR SIKINTI VARDI" Evladının şehit olduğu günü anlatan Saygılı, "İçimde bir his vardı. Ne olduğunu da bilmiyordum. Ona üzülerek biraz gezdim. 27 Şubat 2020 günü zaten Kadir gecesiydi. Eve geldim. Eve geldikten sonra, namazımı kıldım, tespih çektim. Hanım yanıma gelip 'benim rahatım yok ben uyuyacağım' dedi. Ben de namaz kıldım tespih çektim. Gece 00.00'a kadar oturdum. Hiç haberde izlemek aklıma gelmedi. Sabah olunca arabamın yanına indim. Arabanın etrafında gezinerek düşündüm, Kahramanmaraş'a gitsem mi? Gitmesem mi diye. İçimde bir sıkıntı vardı. Hiç aklıma gelmiyor ki oğlum asker acaba bir şey oldu mu diye? O anda jandarma geldi, kaymakam bey geldi. Kaymakam bey geldi boynuma sarıldı, 'Hüseyin amca Ahmet'imiz şehit oldu. O sizin evladınızsa da, bizim de evladımız' dedi. Ağlamamak ve üzülmemek elde değil. Hala iki yıl oldu elimden bir şey gelmiyor. Devlet millet biz olduğumuz için, ülke bayrak bizim olduğu için vatan bizim olduğu için üzülmüyorum. Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız. Bayraksız olan ve başı olmayan insanları görüyoruz. Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Ülkemize zarar vermesin" diye konuştu.