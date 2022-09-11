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Hayat-Aktüel
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Şehit ateşi Mersin'i yaktı

2022-09-11 18:48:02
Şehit ateşi Mersin'i yaktı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi.

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Foto - Şehit ateşi Mersin'i yaktı

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

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Foto - Şehit ateşi Mersin'i yaktı

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

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Foto - Şehit ateşi Mersin'i yaktı

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

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Foto - Şehit ateşi Mersin'i yaktı

Yıldırım'ın Mersin'de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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