Şehirdeki tüm fıskiyeler kapatıldı! ABD'de beyin yiyen amip paniği: Bir çocuk hayatını kaybetti

Uzmanlar N. fowleri türü amiplerin tipik olarak göl, nehir ve kaplıca gibi ılık tatlı sularda bulunduğunu söyledi. Yetkililer, çocuğun amiplere maruz kalmasının muhtemel nedeninin Arlington'daki Don Misenhimer Park'taki bir fıskiyeden çıkan su olarak belirledi. Parkın yerden su püskürten fıskiyelerinden toplanan su örnekleri, çocuğun teşhisinin ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderildi. CDC’den yapılan açıklamada, numunelerin N. fowleri için pozitif test ettiğini ve fıskiyenin enfeksiyonun muhtemel kaynağı olduğunu doğruladı. Öte taraftan, N. fowleri'nin neden olduğu hastalıklar son derece nadir görülüyor. CDC'ye göre 1962 ile 2019 arasında ABD’de sadece 148 vaka bildirildi. Fakat, son derece ölümcül bu enfeksiyona yakalananlarda hayatta kalma oranı yüzde 3'ten daha az. Kurum, vakaların çoğunluğunun ülkenin güney eyaletlerinde meydana geldiğini ve toplam ABD vakalarının yarısından fazlasının Teksas ve Florida'da görüldüğünü açıkladı. Ayrıca, amip kontamine su burundan beyne doğru yukarı çıktığında ölümcül enfeksiyon oluşuyor. CDC'ye göre insanlar amipli suyu yuttuklarında enfekte olmuyorlar. İnsanların büyük çoğunluğu, ılık tatlı su göllerinde ve nehirlerde yüzerken enfekte oluyor.