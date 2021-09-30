  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Şehirdeki tüm fıskiyeler kapatıldı! ABD'de beyin yiyen amip paniği: Bir çocuk hayatını kaybetti

2021-09-30 16:45:21
Şehirdeki tüm fıskiyeler kapatıldı! ABD'de beyin yiyen amip paniği: Bir çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde yaşayan bir çocuğun "beyin yiyen amip" ismi verilen bir hastalığa yakalanması sonucunda yaşamını yitirdi. Yetkililer, çocuğun fıskiyelerle oynarken ölümcül enfeksiyona yakalandığını belirterek, kentte su kalitesinin düzenli olarak denetlenmediğini açıkladı. Şehirdeki tüm fıskiyeler kapatıldı.

#1
Foto - ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çocuğun amip kaynaklı ölümcül bir beyin enfeksiyonundan öldüğü bildirildi. Livescience’ın haberine göre adı ve yaşı açıklanmayan çocuk, 5 Eylül'de Fort Worth, Teksas'taki Cook Çocuk Tıp Merkezi'nde hastaneye kaldırıldı ve burada yıkıcı bir beyin enfeksiyonu olan primer amipli meningoensefalit (PAM) teşhisi kondu. Arlington Şehri İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, “beyin yiyen amip” olarak da bilinen Naegleria fowleri adlı organizmanın neden olduğu hastalık sebebi ile çocuk 11 Eylül’de hayatını kaybetti.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çocuğun amip kaynaklı ölümcül bir beyin enfeksiyonundan öldüğü bildirildi. Livescience’ın haberine göre adı ve yaşı açıklanmayan çocuk, 5 Eylül'de Fort Worth, Teksas'taki Cook Çocuk Tıp Merkezi'nde hastaneye kaldırıldı ve burada yıkıcı bir beyin enfeksiyonu olan primer amipli meningoensefalit (PAM) teşhisi kondu. Arlington Şehri İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, “beyin yiyen amip” olarak da bilinen Naegleria fowleri adlı organizmanın neden olduğu hastalık sebebi ile çocuk 11 Eylül’de hayatını kaybetti.

#2
Foto - Uzmanlar N. fowleri türü amiplerin tipik olarak göl, nehir ve kaplıca gibi ılık tatlı sularda bulunduğunu söyledi. Yetkililer, çocuğun amiplere maruz kalmasının muhtemel nedeninin Arlington'daki Don Misenhimer Park'taki bir fıskiyeden çıkan su olarak belirledi. Parkın yerden su püskürten fıskiyelerinden toplanan su örnekleri, çocuğun teşhisinin ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderildi. CDC’den yapılan açıklamada, numunelerin N. fowleri için pozitif test ettiğini ve fıskiyenin enfeksiyonun muhtemel kaynağı olduğunu doğruladı. Öte taraftan, N. fowleri'nin neden olduğu hastalıklar son derece nadir görülüyor. CDC'ye göre 1962 ile 2019 arasında ABD’de sadece 148 vaka bildirildi. Fakat, son derece ölümcül bu enfeksiyona yakalananlarda hayatta kalma oranı yüzde 3'ten daha az. Kurum, vakaların çoğunluğunun ülkenin güney eyaletlerinde meydana geldiğini ve toplam ABD vakalarının yarısından fazlasının Teksas ve Florida'da görüldüğünü açıkladı. Ayrıca, amip kontamine su burundan beyne doğru yukarı çıktığında ölümcül enfeksiyon oluşuyor. CDC'ye göre insanlar amipli suyu yuttuklarında enfekte olmuyorlar. İnsanların büyük çoğunluğu, ılık tatlı su göllerinde ve nehirlerde yüzerken enfekte oluyor.

Uzmanlar N. fowleri türü amiplerin tipik olarak göl, nehir ve kaplıca gibi ılık tatlı sularda bulunduğunu söyledi. Yetkililer, çocuğun amiplere maruz kalmasının muhtemel nedeninin Arlington'daki Don Misenhimer Park'taki bir fıskiyeden çıkan su olarak belirledi. Parkın yerden su püskürten fıskiyelerinden toplanan su örnekleri, çocuğun teşhisinin ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderildi. CDC’den yapılan açıklamada, numunelerin N. fowleri için pozitif test ettiğini ve fıskiyenin enfeksiyonun muhtemel kaynağı olduğunu doğruladı. Öte taraftan, N. fowleri'nin neden olduğu hastalıklar son derece nadir görülüyor. CDC'ye göre 1962 ile 2019 arasında ABD’de sadece 148 vaka bildirildi. Fakat, son derece ölümcül bu enfeksiyona yakalananlarda hayatta kalma oranı yüzde 3'ten daha az. Kurum, vakaların çoğunluğunun ülkenin güney eyaletlerinde meydana geldiğini ve toplam ABD vakalarının yarısından fazlasının Teksas ve Florida'da görüldüğünü açıkladı. Ayrıca, amip kontamine su burundan beyne doğru yukarı çıktığında ölümcül enfeksiyon oluşuyor. CDC'ye göre insanlar amipli suyu yuttuklarında enfekte olmuyorlar. İnsanların büyük çoğunluğu, ılık tatlı su göllerinde ve nehirlerde yüzerken enfekte oluyor.

#3
Foto - Diğer taraftan, neredeyse tam bir yıl önce, Houston yakınlarındaki bir şehir olan Jackson Gölü'nde bir çocuk, fıskiyeden fışkıran su ile bağlantılı bir PAM enfeksiyonundan öldü. Ancak, CDC suda N. fowleri olup olmadığını belirlemek için rutin veya hızlı bir test olmadığını açıkladı.

Diğer taraftan, neredeyse tam bir yıl önce, Houston yakınlarındaki bir şehir olan Jackson Gölü'nde bir çocuk, fıskiyeden fışkıran su ile bağlantılı bir PAM enfeksiyonundan öldü. Ancak, CDC suda N. fowleri olup olmadığını belirlemek için rutin veya hızlı bir test olmadığını açıkladı.

#4
Foto - Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan musluk suyuyla bağlantılı bir N. fowleri vakası üzerine 2015 tarihli bir makaleye göre, şehir su sistemleri klor ile arıtıldığında ve klor seviyeleri litre başına 0,5 miligramın üzerinde olduğunda sudaki N. fowleri'yi öldürüyor. Fakat, su sistemleri uygun şekilde korunmazsa ve klor seviyeleri düşerse organizmalar sistemin içinde yayılmaya başlıyor. Arlington’daki fıskiyelerde de aynı durumun yaşandığı görülüyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar, Don Misenhimer Park'taki çalışanların, her gün tesisi açmadan önce gerekli olan klor seviyelerini kontrol etmek de dahil olmak üzere, günlük su kalitesi testlerini tutarlı bir şekilde belgelemediğini veya yapmadığını ortaya koydu.

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan musluk suyuyla bağlantılı bir N. fowleri vakası üzerine 2015 tarihli bir makaleye göre, şehir su sistemleri klor ile arıtıldığında ve klor seviyeleri litre başına 0,5 miligramın üzerinde olduğunda sudaki N. fowleri'yi öldürüyor. Fakat, su sistemleri uygun şekilde korunmazsa ve klor seviyeleri düşerse organizmalar sistemin içinde yayılmaya başlıyor. Arlington’daki fıskiyelerde de aynı durumun yaşandığı görülüyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar, Don Misenhimer Park'taki çalışanların, her gün tesisi açmadan önce gerekli olan klor seviyelerini kontrol etmek de dahil olmak üzere, günlük su kalitesi testlerini tutarlı bir şekilde belgelemediğini veya yapmadığını ortaya koydu.

#5
Foto - Ayrıca, çalışanlar düşük klor seviyelerini belgelediklerinde, klor seviyelerini geri getirmek için hangi eylemlerin yapıldığını her zaman kaydetmediler. Açıklamada, çocuğun ağustos sonu ve eylül başında su sıçratma alanını ziyaret ettiği üç günün ikisinde klor okumalarının belgelenmediği ve çocuğun parkı ziyaretinden bir gün sonra klor seviyelerinin düşük olduğu belgelendiği bildirildi. Arlington Belediye Başkan Yardımcısı Lemuel Randolph,

Ayrıca, çalışanlar düşük klor seviyelerini belgelediklerinde, klor seviyelerini geri getirmek için hangi eylemlerin yapıldığını her zaman kaydetmediler. Açıklamada, çocuğun ağustos sonu ve eylül başında su sıçratma alanını ziyaret ettiği üç günün ikisinde klor okumalarının belgelenmediği ve çocuğun parkı ziyaretinden bir gün sonra klor seviyelerinin düşük olduğu belgelendiği bildirildi. Arlington Belediye Başkan Yardımcısı Lemuel Randolph, "Günlük teftiş programımızda boşluklar belirledik. Bu boşluklar, fıskiyelerdeki bakım standartlarımızı karşılamamamıza neden oldu” dedi.

#6
Foto - Diğer yandan, Arlington kentindeki tüm fıskiyeler 5 Eylül'den bu yılın sonuna kadar kapatıldı. Yetkililer şehrin içme suyunun durumdan etkilenmediğini söyledi. Açıklamada, parkın su tesisinde bir

Diğer yandan, Arlington kentindeki tüm fıskiyeler 5 Eylül'den bu yılın sonuna kadar kapatıldı. Yetkililer şehrin içme suyunun durumdan etkilenmediğini söyledi. Açıklamada, parkın su tesisinde bir "geri akış önleme cihazı" bulunduğu belirtildi.

‘İstemezük’ ittifakı ancak kaos üretir
Siyaset

‘İstemezük’ ittifakı ancak kaos üretir

Seçimlerin hemen ardından erken seçim çağrıları ile gündeme gelen Millet İttifakı’da sular durulmuyor.
Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın
Ekonomi

Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın

Twitter'da yaptığı tuhaf çıkışlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen Elon Musk bu sefer de hükumetlere seslendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu gündem old..
Spiker dans etti diye yerden yere vuran Ahmet Hakan, doktoru alkışladı
Gündem

Spiker dans etti diye yerden yere vuran Ahmet Hakan, doktoru alkışladı

Habertürk'ün eski spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medyadan dans videosu paylaşmasına "şebeklik" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Se..
FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar
Gündem

FETÖ'nün yeni hainliği ortaya çıktı! Köy köy dolaşıp zeki öğrencileri aramışlar

Köylerde zeki öğrenci avına çıkan FETÖ'nün, örgüt mensuplarını kaymakamlığa hazırlama süreci ortaya çıktı.

Güney Kore ve İran arasında gerilim! 9 milyar dolara karşılık elektronik ithalat yasaklandı
Dünya

Güney Kore ve İran arasında gerilim! 9 milyar dolara karşılık elektronik ithalat yasaklandı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in talimatı üzerine İran’da elektronik ev eşyası ithalatı yasaklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay