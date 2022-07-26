  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Şehirdeki orman yangını kontrol altına alındı

2022-07-26 21:08:24
Şehirdeki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam etti.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam etti.

#2
Foto - Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

#3
Foto - Söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden katılan 3 helikopterin havadan destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden katılan 3 helikopterin havadan destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

#4
Foto - Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Doları düşürmek için altın para bastılar! Piyasaya sürüldü
Ekonomi

Doları düşürmek için altın para bastılar! Piyasaya sürüldü

Dolara karşı para birimi adeta çakılan Zimbabve çözüm olarak altından madeni para basma kararı aldı. Altınlar ülke genelindeki bankalara dağ..
Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel'den 55 milyar dolar çıkışı: Kısa süre sonra...
Ekonomi

Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel'den 55 milyar dolar çıkışı: Kısa süre sonra...

Doların düşeceğini ısrarla tekrarlayan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'ye yakın zamanda 55 milyar doların gireceğini söyledi...
Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili o isim istifa etti
Siyaset

Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili o isim istifa etti

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu...
Rus diplomat açıkladı: Artık Yunanistan ile hiçbir ilişkimiz kalmadı
Dünya

Rus diplomat açıkladı: Artık Yunanistan ile hiçbir ilişkimiz kalmadı

Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin tamamen koptuğunu açıkladı.
Rusya'ya uygulanan ambargo Türkiye'ye yaradı
Ekonomi

Rusya'ya uygulanan ambargo Türkiye'ye yaradı

Batılı devletlerin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ambargo Türkiye'ye tarım alanında önemli bir ihracat fırsatı sağlayabilir. T..
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye'den onu istiyor! Milyonlarca dolarla Ankara'nın kapısını çalacak
Gündem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye'den onu istiyor! Milyonlarca dolarla Ankara'nın kapısını çalacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın AKINCI TİHA ile ilgilendiği ve tedarik için yakın zamanda Türkiye'nin kapısını çalacağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23