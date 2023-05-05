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Otomotiv
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Şehirde TOGG izdihamı

2023-05-05 16:17:54
Şehirde TOGG izdihamı

Karaman’a gelen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’a vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, meydan adeta miting alanına döndü.

#1
Foto - Şehirde TOGG izdihamı

Vatandaşlar TOGG’u görebilmek için sergileneceği Akteke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına akın etti. TOGG’un meydana gelmesiyle birlikte büyük heyecan oluşurken, araçla fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar arasında kısa süreli bir izdiham oluştu. Vatandaşlar daha sonra demir bariyerlerle etrafı çevrilen otomobille sırasıyla fotoğraf çekindi.

#2
Foto - Şehirde TOGG izdihamı

AK Parti Karaman Milletvekili Selma Oğuzhan Eser, yıllardır bu ülkenin hayal ettiği aracı ilk defa yerli ve milli olarak ürettiklerini söyleyerek, “Devrim aracı hayalimizdi ve onun gerçekleştirilmemesi için ellerinden gelen yapıldı bu memlekette. Ama eski zamanlardaki gibi önü kesilen, bu yatırımlarına engel olunan zayıf bir Türkiye yok. Güçlü bir devletimiz var, güçlü bir Cumhurbaşkanımız var.

#3
Foto - Şehirde TOGG izdihamı

Bugün onun eserleri olan, bu milletin desteği ile ortaya koymuş olduğu mücadelenin eserinin bir tanesi bugün Karaman’da. Türkiye’nin hayalini gerçekleştiren bir Cumhurbaşkanımız var. Azmiyle iradesiyle birçok başarılara imza attı. Buda yetmeyecek. Dediğimiz gibi yerli gemimizi ürettik, insansız hava araçlarımızı ürettik, çok daha büyük ve güçlü bir devlet olabilmek için her adımları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz.

#4
Foto - Şehirde TOGG izdihamı

Tabi Karaman halkı da meraklı araca, bizlerde meraklıyız çünkü bu bizim gururumuz. Ben dua ettim diliyorum ki İnşallah Karaman’ın sokakları TOGG ile dolar. Yerli ve milli araçlarımız Türkiye’nin her yerinde olur. Bundan sonraki dönemde de rabbim nasip ederse Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem yerli doğal kaynaklarımızı kullanarak bu ülkenin kalkınması için adımlar atacağız. Hem de Türkiye’nin bir yerlere gelebilmesi için hayalimizde olan bütün yatırımları bir bir devreye alarak bu ülkeyi dünya üzerinde güçlü laik olduğu eski dönemlerinde olduğu gibi sancağı düştüğü yerden kaldırıp yeni başarılara imza atacağız" dedi.

#5
Foto - Şehirde TOGG izdihamı

TOGG’a dokunan ve fotoğraf çekinen vatandaşlar ise duygulu anlar yaşayarak, ‘Yapanlardan Allah razı olsun’, ‘Çok gururluyuz ve mutluyuz" dedi.

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