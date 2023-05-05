Şehirde TOGG izdihamı

Tabi Karaman halkı da meraklı araca, bizlerde meraklıyız çünkü bu bizim gururumuz. Ben dua ettim diliyorum ki İnşallah Karaman’ın sokakları TOGG ile dolar. Yerli ve milli araçlarımız Türkiye’nin her yerinde olur. Bundan sonraki dönemde de rabbim nasip ederse Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem yerli doğal kaynaklarımızı kullanarak bu ülkenin kalkınması için adımlar atacağız. Hem de Türkiye’nin bir yerlere gelebilmesi için hayalimizde olan bütün yatırımları bir bir devreye alarak bu ülkeyi dünya üzerinde güçlü laik olduğu eski dönemlerinde olduğu gibi sancağı düştüğü yerden kaldırıp yeni başarılara imza atacağız" dedi.