Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen mahalle sakini Halil Seçkin, “Kar yağdı çok güzel, manzaramız çok güzel. Geçtiğimiz günler de yağmur da çok güzel yağdı. Hep bu aylar da yağış alır ama kar yağışı nadiren olur. Bazı yıllar Nisan ayında kar yağdığı oluyor. Köyümüzde don olayı yok Allah’a şükür. Ama çiçek açan meyve ağaçlarını biraz vurdu. Yağışlardan memnunuz, bereket oluyor” dedi.