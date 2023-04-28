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Hayat-Aktüel
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Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

2023-04-28 16:29:42
Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava sebebi ile yüksek kesimlerde görülen kar yağışı havadan görüntülendi.

#1
Foto - Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Yarımca Mahallesi'nin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı.

#2
Foto - Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde bulunan Yarımca Mahallesi’de tarım arazilerinin, evlerin, ağaçların ve yolların üzerini karla kaplı gören vatandaşlar hayret etti.

#3
Foto - Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Nisan ayının son günlerinde yaklaşık bin 700 rakımda yaşanan kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Vatandaşları şaşırtan kar yağışı, mevsimsel değişimlerin etkisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

#5
Foto - Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen mahalle sakini Halil Seçkin, “Kar yağdı çok güzel, manzaramız çok güzel. Geçtiğimiz günler de yağmur da çok güzel yağdı. Hep bu aylar da yağış alır ama kar yağışı nadiren olur. Bazı yıllar Nisan ayında kar yağdığı oluyor. Köyümüzde don olayı yok Allah’a şükür. Ama çiçek açan meyve ağaçlarını biraz vurdu. Yağışlardan memnunuz, bereket oluyor” dedi.

#6
Foto - Şehirde Nisan ayında kar sürprizi

Nisan ayı olmasına rağmen evdeki sobayı hiç söndürmediklerini belirten Asiye Seçkin “İyi güzel ama çok soğuk. Sobamız sürekli yanıyor, hiç sönmüyor. İki üç gün önce havalar biraz ısındı ama ondan sonra hep yağmur yağdı. Bereketten memnunum, inşallah bu sene çok güzel olacak. Hava eksi derecede gibi, öyle hissediliyor” ifadelerini kullandı.

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