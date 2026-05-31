Bu sefer yolcu gibi: Nijerya'nın hocası, Victor Osimhen için transfer ateşini yaktı! 'Kulüp değiştirmek üzere'
Galatasaraylı taraftarları derinden sarsacak bir açıklama Nijerya'dan geldi...
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in transfer görüşmeleri yaptığını ve bu nedenle aday kadroda yer almadığını açıkladı.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
3 Haziran'da Varşova'da Polonya ile, 10 Haziran'da ise Leiria'da Portekiz ile karşılaşacak olan Nijerya'nın aday kadrosuna Osimhen de davet edilmişti.
Teknik direktör Chelle, Osimhen'in yokluğu hakkındaki bir soru üzerine, Nijeryalı forvet oyuncusunun şu anda kulüple ilgili geleceğini çözmeye odaklandığını ve bu nedenle maça katılacak en uygun seviyede olmadığını belirtti.
Chelle, "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve 0 performans göstermezse bu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.
