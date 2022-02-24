  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Şehirde fırtına!

2022-02-24 17:59:07
Şehirde fırtına!

Hatay'ın İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasar neden oldu.

#1
Foto - Şehirde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. İskenderun ilçesinde de binalardan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluşturdu. Öte yandan, fırtına nedeniyle İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de tedbiren açığa çekildi.

Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. İskenderun ilçesinde de binalardan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluşturdu. Öte yandan, fırtına nedeniyle İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de tedbiren açığa çekildi.

#3
Foto - Şehirde fırtına etkisini sürdürüyor.

Şehirde fırtına etkisini sürdürüyor.

TMO'dan ayçiçek yağı kararı
Gündem

TMO'dan ayçiçek yağı kararı

Toprak Mahsülleri Ofisi, 6 bin ton ham ayçiçek yağı ihtal etme kararı aldı. Yağ sevkiyatlarının önümüzdeki ayın başında başlaması bekleniyor..
Çin'den flaş işgal açıklaması: 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi...'
Gündem

Çin'den flaş işgal açıklaması: 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi...'

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı dış medyanın duyurduğu gibi Ukrayna'da Rus kuvvetlerinin işga..
İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini! Elinde TL olanları uyardı: Ben olsam...
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini! Elinde TL olanları uyardı: Ben olsam...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişen geçen yatırım araçlarıyla ilgili konuştu. Memiş, mevcut şartla..
Putin'den son dakika açıklaması: Müdahale edene karşılık veririz
Dünya

Putin'den son dakika açıklaması: Müdahale edene karşılık veririz

Ukrayna'ya işgal girişimi başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini söyledi. ..
Ukrayna'ya ait iki uçak vuruldu!
Gündem

Ukrayna'ya ait iki uçak vuruldu!

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü, Smeloye ve Stepovoye yerleşimleri yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait iki Su-24 savaş uçağını vurd..
Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
Spor

Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı 24 Şubat Perşembe akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise son 16..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay