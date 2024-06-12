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Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

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Otomotiv
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Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

2024-06-12 10:19:54
Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

TÜİK açıkladı! İşte illere göre otomobil sayısı...

#1
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre illere göre otomobil sayısı belli oldu.

#2
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

İşte hangi ilde kaç otomobil olduğunun cevabı...

#3
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Adana 402.174

#4
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Adıyaman 59.206

#5
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Afyonkarahisar 102.411

#6
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Amasya 68.746

#7
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Çorum 90.847

#8
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Denizli 234.548

#9
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Diyarbakır 66.497

#10
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Edirne 77.654

#11
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Elazığ 86.363

#12
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Erzincan 32.414

#13
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Erzurum 66.764

#14
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Eskişehir 192.815

#15
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Gaziantep 286.068

#16
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Giresun 49.716

#17
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Gümüşhane 12.287

#18
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Hakkari 2.346

#19
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Hatay 249.236

#20
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Isparta 94.310

#21
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Mersin 338.923

#22
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

İstanbul 3.597.081

#23
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

İzmir 955.517

#24
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kars 13.105

#25
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kastamonu 69.485

#26
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kayseri 278.188

#27
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kırklareli 67.979

#28
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kırşehir 42.886

#29
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kocaeli 298.261

#30
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Konya 415.376

#31
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kütahya 116.572

#32
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Malatya 114.274

#33
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Manisa 247.951

#34
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Kahramanmaraş 165.961

#35
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Mardin 28.554

#36
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Muğla 250.320

#37
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Muş 10.370

#38
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Nevşehir 62.858

#39
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Niğde 55.359

#40
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Ordu 94.156

#41
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Rize 40.588

#42
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Sakarya 178.230

#43
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Samsun 222.195

#44
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Siirt 7.849

#45
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Sinop 34.954

#46
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Sivas 97.260

#47
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Tekirdağ 167.021

#48
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Tokat 97.746

#49
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Trabzon 139.820

#50
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Tunceli 4.264

#51
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Şanlıurfa 103.057

#52
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Uşak 76.662

#53
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Van 30.045

#54
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Yozgat 52.936

#55
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

Zonguldak 103.900

#56
Foto - Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?

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