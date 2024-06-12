2024-06-12 10:19:54 Şehir şehir rakamlar belli oldu Memleketinizde kaç otomobil var?
TÜİK açıkladı! İşte illere göre otomobil sayısı...
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TÜİK açıkladı! İşte illere göre otomobil sayısı...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre illere göre otomobil sayısı belli oldu.
İşte hangi ilde kaç otomobil olduğunun cevabı...
Adana 402.174
Adıyaman 59.206
Afyonkarahisar 102.411
Amasya 68.746
Çorum 90.847
Denizli 234.548
Diyarbakır 66.497
Edirne 77.654
Elazığ 86.363
Erzincan 32.414
Erzurum 66.764
Eskişehir 192.815
Gaziantep 286.068
Giresun 49.716
Gümüşhane 12.287
Hakkari 2.346
Hatay 249.236
Isparta 94.310
Mersin 338.923
İstanbul 3.597.081
İzmir 955.517
Kars 13.105
Kastamonu 69.485
Kayseri 278.188
Kırklareli 67.979
Kırşehir 42.886
Kocaeli 298.261
Konya 415.376
Kütahya 116.572
Malatya 114.274
Manisa 247.951
Kahramanmaraş 165.961
Mardin 28.554
Muğla 250.320
Muş 10.370
Nevşehir 62.858
Niğde 55.359
Ordu 94.156
Rize 40.588
Sakarya 178.230
Samsun 222.195
Siirt 7.849
Sinop 34.954
Sivas 97.260
Tekirdağ 167.021
Tokat 97.746
Trabzon 139.820
Tunceli 4.264
Şanlıurfa 103.057
Uşak 76.662
Van 30.045
Yozgat 52.936
Zonguldak 103.900
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