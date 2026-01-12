Şehir ayağa kalktı! Sabancı Holding dev projeyi iptal etti
Bilecik’te kamuoyunun eleştirilerine neden olan dev proje Sabancı Holding tarafından resmen askıya alındı.
Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı, "Sabancı Holding, İntikamtepe Şehitliği'nin yakınındaki maden projesini askıya aldı, ruhsatın iptali için başvuru yaptı" başlıklı bir habere imza attı. İşte o haberden öne çıkan detaylar...
Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan İntikamtepe Şehitliği'nin yakınında maden ruhsatı verilmesi özellikle Bilecek kamuoyunun tepkisini çekti. Bölge halkı, muharebenin gerçekleştiği, şehitliğin bulunduğu yer için verilen kalker çıkarma ruhsatının iptal edilmesini istedi.
Sabancı Holding'in iştiraki olan ve bölgede maden çıkarma ruhsatına sahip olan Çimsa Çimento, İntikamtepe Şehitliği'nin zarar görmemesi için yapılan çağrıya kayıtsız kalmadı. Şehitliğin bulunduğu alandaki kalker sahası için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ihale düzenlenmiş, Çimsa Çimento da 2022 yılında bu sahanın işletme ruhsatını almıştı.
İhalenin ardından gerekli yasal süreçler tamamlandı ancak daha sonra yapılan tebligatla ruhsat alanının belli bir bölümü SİT alanı olarak ilan edildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ve tepkilerin a
Sabancı Holding, İntikamtepe Şehitliği'nin bulunduğu alanda hiçbir faaliyette bulunmama kararı. Holdingin CEO'su Kıvanç Zaimler'in hassasiyeti de bu kararın alınmasında etkili oldu. Ayrıca Maden ve petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve diğer ilgili kurumlar nezdinde de ruhsatın iptali için işlemler başlatıldı.
