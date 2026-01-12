Şehir ayağa kalktı! Sabancı Holding dev projeyi iptal etti

Sabancı Holding, İntikamtepe Şehitliği'nin bulunduğu alanda hiçbir faaliyette bulunmama kararı. Holdingin CEO'su Kıvanç Zaimler'in hassasiyeti de bu kararın alınmasında etkili oldu. Ayrıca Maden ve petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve diğer ilgili kurumlar nezdinde de ruhsatın iptali için işlemler başlatıldı.