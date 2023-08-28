2023-08-28 18:57:07 Şehide son veda!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın cenazesi, memleketi Bitlis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın cenazesi, memleketi Bitlis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze aracı ile İl Jandarma Komutanlığı bina önüne getirilen Barlık'ın cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşındı.
Şehit Barlık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunup, öz geçmişi okundu.
Ardından şehidimizin cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü törende şehidin babası Servet Barlık, annesi Birgül Barlık ayakta durmakta güçlük çekti.
Şehidin annesi Birgül Barlık kendisine başsağlığı dileyen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya’ya, “Üç oğlum var hepsi de vatana feda olsun” dedi.
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