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Şehide son veda!

2023-08-28 18:57:07
Şehide son veda!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın cenazesi, memleketi Bitlis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Şehide son veda!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze aracı ile İl Jandarma Komutanlığı bina önüne getirilen Barlık'ın cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşındı.

#2
Foto - Şehide son veda!

Şehit Barlık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunup, öz geçmişi okundu.

#3
Foto - Şehide son veda!

Ardından şehidimizin cenaze namazı kılınıp dua edildi.

#4
Foto - Şehide son veda!

Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü törende şehidin babası Servet Barlık, annesi Birgül Barlık ayakta durmakta güçlük çekti.

#5
Foto - Şehide son veda!

Şehidin annesi Birgül Barlık kendisine başsağlığı dileyen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya’ya, “Üç oğlum var hepsi de vatana feda olsun” dedi.

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